Мэр Риги сообщил, что Latvenergo хочет поднять плату за тепло - компания это отрицает
Мэр Риги Виестурс Клейнбергс в интервью TV3 заявил, что энергетическая компания Latvenergo готовится повысить плату за тепло, поставляемое ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. В результате жителям Риги, возможно, придется платить больше за отопление. Однако в самой компании наличие таких планов отрицают.
Клейнбергса беспокоит возможный рост тарифов Rīgas siltums, который может быть вызван удорожанием услуг Latvenergo. В своем заявлении, опубликованном вскоре после интервью рижского мэра, компания опровергла информацию о планируемом повышении цен.
«В распоряжении АО Latvenergo нет информации о том, на каком основании мэр Риги публично заявил о якобы существующих планах компании повысить в следующем году цену на тепло, произведенное на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 для Риги. Компания работает в рыночных условиях, а изменения тарифов зависят от цены природного газа на соответствующий момент, предсказать которую невозможно.
Компания регулярно публикует данные о тарифах на теплоэнергию. Следует подчеркнуть, что в летний период тариф АО Latvenergo на теплоэнергию не является определяющим компонентом в конечном тарифе Rīgas siltums. В последние месяцы цена используемого ресурса — природного газа — выросла, поэтому в мае изменились тарифы на теплоэнергию, произведенную из природного газа. В июне тарифы АО Latvenergo на теплоэнергию не изменились. Компания регулярно публикует информацию о тарифах, которые формируются в соответствии со стоимостью ресурсов и утвержденной методологией.
В то же время публично доступные результаты закупок теплоэнергии Rīgas siltums свидетельствуют о том, что предприятие в настоящее время закупает значительные объемы теплоэнергии на рынке, в том числе остаточное тепло, по средней цене около 30 евро за мегаватт-час. Поэтому АО Latvenergo подчеркивает, что нет оснований для заявлений о якобы планируемом повышении тарифа на теплоэнергию», — говорится в распространенном компанией заявлении.