Лекарства - не конфеты! Почему привычная таблетка из домашней аптечки может стать проблемой
В Латвии безрецептурные лекарства по-прежнему употребляют очень активно: за год жители использовали более 18,6 млн упаковок таких препаратов. Государственное агентство лекарств напоминает, что даже привычные обезболивающие, капли для носа или средства от изжоги нельзя принимать бездумно.
Данные Государственного агентства лекарств (ZVA) свидетельствуют, что в Латвии по-прежнему сохраняется существенное потребление безрецептурных лекарств. Потребление отдельных часто используемых активных веществ в безрецептурных препаратах — например декскетопрофена, применяемого как обезболивающее, и ксилометазолина, используемого в каплях для носа, — в последние годы продолжало расти. В то же время по другим активным веществам тенденции потребления остаются на уровне предыдущих лет.
В 2025 году в Латвии было использовано около 50 млн упаковок лекарств, из них более 18,6 млн составили безрецептурные препараты. Для сравнения: в 2021 году было использовано 18,05 млн упаковок безрецептурных лекарств, а в 2024 году их число достигло почти 18,5 млн.
Самыми часто покупаемыми активными веществами безрецептурных лекарств по числу проданных упаковок в 2025 году были ибупрофен, ксилометазолин и омепразол. По определенным суточным дозам чаще всего использовалась ацетилсалициловая кислота, а также ибупрофен, ксилометазолин и омепразол. Ацетилсалициловую кислоту часто применяют для разжижения крови и снижения риска образования тромбов.
Данные опроса жителей, проведенного ZVA в 2025 году, также подтверждают широкое использование безрецептурных лекарств: 82% жителей признают, что принимали их в течение последнего года. Почти половина, или 47%, выбирают безрецептурные лекарства самостоятельно, не консультируясь с врачом или фармацевтом.
Чтобы привлечь внимание к безопасному использованию лекарств, ZVA с 1 июня этого года продолжает информационную кампанию «Лекарства — не конфеты», напоминая в социальных сетях о необходимости ответственно принимать безрецептурные препараты и соблюдать информацию, указанную в инструкции по применению.
Главный посыл кампании остается неизменным: «Лекарства — не конфеты. Прочитай инструкцию по применению, соблюдай указания. Лекарства нужно принимать ответственно!»
Цель кампании — способствовать пониманию обществом того, как безопасно и правильно использовать безрецептурные лекарства, напоминая, что даже препараты, доступные без рецепта, следует принимать обдуманно и ответственно.
В рамках кампании в социальных сетях жителей призывают всегда читать инструкцию по применению лекарств, соблюдать указанную дозу и продолжительность приема, в случае неясностей консультироваться с фармацевтом и врачом, а также не принимать лекарства длительное время без рекомендации специалистов.
Особое внимание в рамках кампании будет уделено наиболее часто используемым безрецептурным препаратам — обезболивающим средствам, каплям для носа, средствам от изжоги, препаратам для лечения симптомов простуды и сиропам от кашля.
ZVA напоминает: даже если конкретное лекарство уже использовалось ранее, важно снова прочитать инструкцию по применению, поскольку в ней может содержаться новая информация о возможных побочных эффектах, взаимодействии с другими лекарствами или ограничениях в применении.