Вернулись из Турции или Египта с таблетками? В Латвии за некоторые лекарства можно получить уголовное дело
Налоговая и таможенная полиция по-прежнему фиксирует тенденцию: жители Латвии, возвращаясь из поездок, например, в Египет и Турцию, привозят в страну купленные там успокоительные препараты, в том числе снотворные и обезболивающие. Однако содержащееся в их составе вещество eszopiclone в Латвии включено в список запрещенных веществ, а перемещение таких медикаментов через государственную границу Латвии является уголовно наказуемым нарушением — независимо от количества лекарств и вида багажа.
Чаще всего до сих пор встречались препараты Sleepez и Night Calm 3 mg. Хотя в других странах эти и похожие лекарства можно легально купить в аптеках и других местах торговли, содержащееся в них вещество eszopiclone в Латвии включено в список запрещенных веществ — опасных психотропных веществ, которые могут использоваться в противоправных целях.
Поэтому перемещение таких медикаментов через государственную границу Латвии является уголовно наказуемым нарушением. За это Уголовный закон предусматривает ответственность вплоть до лишения свободы на несколько лет — независимо от количества лекарств и от того, где они находятся: в ручной клади, чемодане или другом багаже.
В Налоговой и таможенной полиции признают, что в большинстве случаев люди делают это из-за недостатка информации и не знают, что ввоз таких медикаментов в Латвию запрещен. Чтобы избежать неприятных ситуаций и не совершить нарушение по незнанию, жителей призывают ни в коем случае не ввозить в Латвию купленные в Турции, Египте или любой другой стране указанные снотворные препараты, а также любые другие лекарства, в составе которых они не уверены.
Если все же есть желание или необходимость привезти в Латвию лекарства, купленные в другой стране, либо взять медикаменты с собой при выезде из Латвии, нужно сначала проверить на сайте Службы государственных доходов, разрешено ли ввозить такие препараты и другие специфические товары в Латвию или Европейский союз. При необходимости следует также иметь при себе рецепт, выписанный врачом.