Из кармана в карман: почему государство перекладывает оплату редких лекарств на благотворительность

«Чтобы люди с редкими заболеваниями не оставались вне системы здравоохранения, решающее значение имеют целенаправленная политика, государственная поддержка и доступность медикаментов. Очень часто диагнозы редких заболеваний установлены у людей, которых можно пересчитать по пальцам одной руки, бывают и ситуации, когда конкретное заболевание есть только у одного человека в Латвии. К сожалению, в таких случаях нередко приходится бороться несколько лет, чтобы получить государственную поддержку для компенсации лекарств. Ситуация, когда возможность пациента получить лечение зависит от уникальности его заболевания, места жительства или финансового положения, недопустима. Поэтому нам нужно создать среду, в которой пациенты своевременно получают помощь. Даже если сегодняшние достижения медицины еще не позволяют полностью вылечить редкие заболевания, мы можем помочь улучшить качество жизни этих людей», — подчеркивает Андрис Скриде.