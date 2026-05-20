Латгале снова предупредили об угрозе в небе: над Резекне пролетели истребители НАТО
Утром в среду жители нескольких самоуправлений Латгале снова получили предупреждение о возможной угрозе в воздушном пространстве. Истребители НАТО были подняты в воздух, над Резекне прошел низкий пролет самолетов союзников.
Утром в среду, вскоре после 9:00, была зафиксирована возможная угроза воздушному пространству Латвии в Лудзенском, Резекненском и Краславском краях, а также в городе Резекне. Примерно в течение часа было установлено, что угроза завершилась.
В связи с возможной угрозой были активированы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Над Резекне состоялся низкий пролет самолетов союзников.
Министерство обороны сообщает, что Национальные вооруженные силы (НВС) вместе с союзниками по НАТО постоянно мониторят воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность незамедлительно реагировать на потенциальную угрозу. НВС усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив дополнительные подразделения.
Пока продолжается российская агрессия против Украины, повторение подобных случаев, когда иностранный беспилотный летательный аппарат залетает в воздушное пространство Латвии или приближается к нему, возможно, сообщает министерство.
Накануне, во вторник, жители нескольких краев Латвии в Латгале и Видземе также получили сообщения сотового вещания о возможной угрозе воздушному пространству. Причем в некоторых местах Латгале такие предупреждения приходили даже дважды — около полудня и ближе к вечеру. Национальные вооруженные силы при этом не уверены, залетал ли во вторник в Латвию какой-либо дрон, хотя предупреждения были разосланы на широкой территории — от восточной границы до Валмиеры и Цесиса.
Тем временем истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии во вторник сбил дрон над Эстонией, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Центр контроля и оповещения Воздушных сил Латвии обеспечивал руководство и управление истребителями F-16 Воздушных сил Румынии, задействованными в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, а также контролировал и координировал операцию по нейтрализации беспилотной воздушной системы в Эстонии.
Истребители F-16 Воздушных сил Румынии, размещенные в Литве в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, перехватили и нейтрализовали беспилотный летательный аппарат к югу от города Пыльтсамаа. Перед вмешательством цель была визуально идентифицирована, при этом особое внимание уделялось безопасности гражданского населения, пояснили НВС.
Подобные сообщения сотового вещания жители Латгале в последние месяцы получали и ранее. Они были связаны, вероятнее всего, с приближением к воздушному пространству Латвии или залетом в него дронов, задействованных в российско-украинской войне. Несколько раз такие дроны также взрывались на территории Латвии, в том числе 7 мая это произошло на малоиспользуемой нефтебазе в Резекне.
Люди до сих пор в таких инцидентах не пострадали, однако последний случай в Резекне привел сначала к отставке министра обороны, а затем и к падению всего правительства Эвики Силини. Сейчас идут переговоры о формировании нового правительства. Пока оно не утверждено, работу продолжает Кабинет министров под руководством Силини.