Латгале снова предупредили об угрозе в небе: над Резекне пролетели истребители НАТО

Накануне, во вторник, жители нескольких краев Латвии в Латгале и Видземе также получили сообщения сотового вещания о возможной угрозе воздушному пространству. Причем в некоторых местах Латгале такие предупреждения приходили даже дважды — около полудня и ближе к вечеру. Национальные вооруженные силы при этом не уверены, залетал ли во вторник в Латвию какой-либо дрон, хотя предупреждения были разосланы на широкой территории — от восточной границы до Валмиеры и Цесиса.