В Латвии предлагают новый взгляд на Лиго: можно ли отметить этот праздник без алкоголя?

Движение «30 дней трезвости» в этом году призывает жителей отмечать Янов день без алкоголя и делиться в социальных сетях опытом празднования в трезвом состоянии, используя хештег #LīgoSkaidrā (#ЛигоТрезво). Создатели движения Агрис Стартс и Ансис Клинтсон отмечают, что цель инициативы не в том, чтобы призвать людей отказаться от празднования, а в том, чтобы предложить попробовать встретить Лиго так, чтобы на следующий день не пришлось бороться с похмельем.