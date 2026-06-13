В Латвии предлагают новый взгляд на Лиго: можно ли отметить этот праздник без алкоголя?
Каждый год Лиго и Янов день ассоциируются с пивом и шумными застольями, однако в этом году латвийцев призывают попробовать другой формат праздника — встретить рассвет без алкоголя и последующего похмелья.
Движение «30 дней трезвости» в этом году призывает жителей отмечать Янов день без алкоголя и делиться в социальных сетях опытом празднования в трезвом состоянии, используя хештег #LīgoSkaidrā (#ЛигоТрезво). Создатели движения Агрис Стартс и Ансис Клинтсон отмечают, что цель инициативы не в том, чтобы призвать людей отказаться от празднования, а в том, чтобы предложить попробовать встретить Лиго так, чтобы на следующий день не пришлось бороться с похмельем.
Представители движения призывают людей хотя бы один раз испытать, каково это — провести эти праздники полностью трезвыми.
«Мы призываем праздновать так, чтобы следующим утром были силы встретить рассвет, отправиться купаться, покататься на велосипеде или провести время с семьей, а не весь день восстанавливаться после предыдущего вечера», — говорит Стартс.
Представители движения отмечают, что актуальность подобных инициатив в Латвии подтверждается и показателями потребления алкоголя. Согласно международным исследованиям, Латвия по уровню потребления алкоголя входит в число мировых лидеров, занимая третье место в мире по объему потребления алкоголя на одного жителя. Клинтсон подчеркивает, что празднование Янова дня без алкоголя не означает отказа от праздничных традиций.
По его мнению, у латышей сформировалось представление, что Янов день без алкоголя — это не настоящий Янов день. Однако, как отмечает Клинтсон, «костер, сыр, песни, друзья, баня, луга и рассвет существовали задолго до рекламы пива».
Чтобы заранее подготовиться к празднику, создатели движения рекомендуют выбрать место для ночлега и не планировать поездки за рулем, подготовить безалкогольные праздничные напитки, договориться с друзьями о трезвом праздновании и запланировать различные активности также на 24 июня.
В качестве альтернативы алкогольным напиткам представители движения называют безалкогольное пиво, комбучу, квас, домашние ягодные лимонады, березовый сок, безалкогольный сидр и различные безалкогольные коктейли.