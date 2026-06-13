Нейтральность госслужбы под угрозой: недавнее решение правительства Кулбергса вызвало опасения у экспертов

Общество «За открытость — Delna» обращает внимание, что в случае принятия этих поправок Сеймом премьер-министр сможет назначить следующего директора Государственной канцелярии на должность без проведения открытого конкурса и предусмотренной законом процедуры отбора. По мнению Delna, такие изменения не соответствуют принципам надлежащего управления и ставят под угрозу политическую нейтральность государственной службы. Они создают впечатление, что карьерный рост должностных лиц зависит не столько от профессиональных качеств и результатов работы, сколько от политической лояльности или личных симпатий. Кроме того, такой подход к подбору кадров может негативно сказаться на доверии общества к государственному управлению.