Нейтральность госслужбы под угрозой: недавнее решение правительства Кулбергса вызвало опасения у экспертов
Как сообщает общество «За открытость — Delna», премьер-министр Андрис Кулбергс («Объединенный список») предлагает назначать руководителей государственных учреждений без проведения открытого конкурса, если предыдущий руководитель покинул должность по взаимному соглашению сторон. Общество видит в этом опасность.
11 июня 2026 года пять депутатов Сейма — Юрис Вилюмс, Артурс Бутанс, Харийс Рокпелнис, Олег Буров и Айва Виксна — внесли в президиум Сейма законопроект «Поправки к Закону о государственной гражданской службе» (№ 1413/Lp14). На заседании Сейма 11 июня депутаты поддержали передачу законопроекта на дальнейшее рассмотрение в Комиссию по государственному управлению и делам самоуправлений в ускоренном порядке. Планируется, что поправки вступят в силу 1 июля 2026 года.
Общество «За открытость — Delna» обращает внимание, что в случае принятия этих поправок Сеймом премьер-министр сможет назначить следующего директора Государственной канцелярии на должность без проведения открытого конкурса и предусмотренной законом процедуры отбора. По мнению Delna, такие изменения не соответствуют принципам надлежащего управления и ставят под угрозу политическую нейтральность государственной службы. Они создают впечатление, что карьерный рост должностных лиц зависит не столько от профессиональных качеств и результатов работы, сколько от политической лояльности или личных симпатий. Кроме того, такой подход к подбору кадров может негативно сказаться на доверии общества к государственному управлению.
В Delna подчеркивают, что открытый конкурс является одним из наиболее эффективных и прозрачных способов отбора персонала, позволяющим объективно оценить опыт, компетентность и репутацию кандидатов, а также связанные с ними риски.
Delna призывает авторов поправок публично объяснить, какие именно проблемы создавала действующая система, насколько часто они возникали и почему невозможно обеспечить непрерывность работы учреждения путем назначения временного руководителя на период проведения открытого конкурса. В свою очередь депутатов Комиссии Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений организация призывает тщательно оценить суть предлагаемых поправок и их влияние на соблюдение принципов надлежащего управления при отборе руководителей учреждений.
Delna напоминает, что руководители государственных учреждений должны быть способны профессионально и политически нейтрально работать с правительствами разного состава. Открытый конкурс не является препятствием для эффективного государственного управления, а представляет собой один из важнейших механизмов защиты от фаворитизма, политического давления на учреждения и их подчинения политическим интересам.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что по вине правительства почти миллион жителей Риги и окрестностей могут лишиться приличной суммы.