На Видземском побережье резко сократят число автобусных рейсов, а пассажиров отправят к поездам

В целом в Саулкрастском и прибрежном направлении нынешняя система будет изменена: дальние автобусные маршруты до Риги отменят, а пассажиров будут ориентировать на использование поездов. В направлении Сигулды новые маршруты открывать не планируется, но будет сокращено число рейсов в периоды низкого спроса. В районах Лимбажи и Салацгривы изменения в основном будут связаны с корректировкой расписаний с учетом учебного года и выходных дней.