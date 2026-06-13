На Видземском побережье резко сократят число автобусных рейсов, а пассажиров отправят к поездам
С 1 июля в Сигулдском и Лимбажском краях ожидаются существенные изменения в региональном автобусном сообщении — будет сокращено количество рейсов, закрыты отдельные маршруты и расширено использование пересадок на поезда.
Как сообщает Автотранспортная дирекция, с 1 июля будет закрыто более 50 рейсов. Более чем у десяти рейсов сократят длину маршрута либо уменьшат количество дней курсирования. Одновременно планируется открыть 27 новых рейсов, которые будут выполнять функцию подвозки пассажиров к поездам.
Полностью будут закрыты маршруты Саулкрасты — Инчупе с двумя рейсами и Салацгрива — Коргене также с двумя рейсами.
Кроме того, будет закрыт региональный маршрут Рига — Царникава — Звейниекциемс. Вместо него откроют новый подвозящий маршрут Саулкрастская станция — Звейниекциемс с 18 новыми рейсами, обеспечивающий пересадку на поезд Рига — Скулте.
Также будет закрыт маршрут Рига — Курсиши — Саулкрасты. Вместо него появится новый маршрут Саулкрастская станция — Курсиши — Саулкрастская станция с пятью новыми рейсами, связанными с поездом Рига — Скулте.
На маршруте Рига — Айнажи будут отменены четыре рейса, однако одновременно откроется новый маршрут Айнажи — Саулкрастская станция с четырьмя рейсами для пересадки на поезд.
По одному дополнительному рейсу появится на существующем маршруте Лимбажи — Туя — Саулкрасты от станции Саулкрасты и на маршруте Валмиера — Лимбажи от Лимбажской автостанции.
Наиболее масштабные изменения коснутся маршрута Рига — Гаркалне — Вангажи, где будет отменено девять рейсов, преимущественно выполнявшихся по выходным дням. Еще один рейс перестанет ходить по выходным, сохранив движение по рабочим дням.
На маршруте Рига — Сигулда будут отменены шесть рейсов, а еще два рейса будут укорочены.
В целом в Саулкрастском и прибрежном направлении нынешняя система будет изменена: дальние автобусные маршруты до Риги отменят, а пассажиров будут ориентировать на использование поездов. В направлении Сигулды новые маршруты открывать не планируется, но будет сокращено число рейсов в периоды низкого спроса. В районах Лимбажи и Салацгривы изменения в основном будут связаны с корректировкой расписаний с учетом учебного года и выходных дней.