Как звезде сериалов "Баффи" и "Кости" после измены и шантажа любовницы удалось сохранить семью
После громкого скандала с изменой многие были уверены, что брак звезды сериала "Баффи — истребительница вампиров" обречен. Однако спустя годы актер Дэвид Бореаназ не только сохранил семью, но и признал, что кризис сделал отношения крепче.
Через несколько дней после того, как в 2010 году актер Дэвид Бореаназ публично признался во внебрачном романе, он продал свой дом в Голливудских холмах стоимостью 2,6 миллиона долларов и переехал в Хидден-Хиллс в Калифорнии. Многим казалось, что именно скандал с изменой звезды сериалов «Кости» и «Баффи — истребительница вампиров» стал причиной переезда — будто актер хотел начать жизнь заново. Однако самый неожиданный поворот произошел позже...
Источники утверждали, что Бореаназ и его семья приняли это решение еще до того, как скандал стал достоянием общественности. В конце концов, в августе 2009 года у актера и его жены Джейми Бергман родился второй ребенок — дочь Белла, и семье просто требовалось больше места. Тем не менее нетрудно понять, почему многие связали переезд с изменой. Совпадение по времени выглядело слишком очевидным.
Именно в период больших перемен Бореаназ был вынужден присоединиться к списку знаменитостей, публично признавших измену. Это произошло после того, как его любовница Рэйчел — известная также как одна из бывших любовниц Тайгера Вудса — якобы начала его шантажировать.
«Наш брак был омрачен моей неверностью», — заявил Бореаназ журналу People в мае 2010 года. «Я просто хочу быть открытым и честным. Я вел себя безответственно».
На момент публичного признания жена актера уже знала о романе. Супруги посещали семейную терапию, пытаясь спасти отношения. «Я не говорю, что все в порядке, — призналась тогда Бергман. — Я по-прежнему злюсь. Я по-прежнему в ярости. Мне по-прежнему больно».
После скандала любовница актера утверждала, что Бореаназ был несчастлив в браке и собирался уйти от жены, которая во время романа была беременна. «Он постоянно просил быть терпеливой и ждать его», — говорил тогда журналистам ее адвокат.
Однако в итоге Бореаназу и Бергман удалось сохранить брак. Независимо от того, был ли переезд связан со скандалом или нет, новый дом в Хидден-Хиллс, похоже, помог семье пережить тяжелый период. Через шесть лет после переезда актер признал, что этот дом оказался для семьи идеальным местом. «У него очень хорошая, позитивная энергетика», — сказал он. Актер подчеркнул, что дом стал для семьи своего рода убежищем от внешнего мира. «Для меня это возможность оставить все, что связано с работой и стрессом, снаружи и войти в эту святыню, которую мы сами создали», — объяснил он.
В новом доме Бореаназ и Бергман старались быть единой командой, воспитывая сына Джейдена и дочь Беллу и сосредоточившись на семье. «Мы настоящие домоседы. Нам нравится проводить время на свежем воздухе и готовить еду. Нам нравится жарить барбекю, плавать и отправляться на приключения вне дома», — рассказывал актер.
Неизвестно, помогла ли жизнь в закрытом поселке вдали от папарацци наладить отношения, однако актер и Бергман остались вместе. Еще в 2010 году Бергман призналась, что проблемы в браке существовали и до романа.
«Потребовался кризис, потребовалась измена, чтобы мы наконец собрались и начали бороться за то, чего хотим, — сказала она. — Мы делаем все, что в наших силах. Это все, что мы можем сделать».
Пара до сих пор вместе, и хотя Дэвид некоторое время не появлялся на телеэкранах, сейчас готовится новый сериал с его участием.