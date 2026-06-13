Как звезде сериалов "Баффи" и "Кости" после измены и шантажа любовницы удалось сохранить семью

Однако в итоге Бореаназу и Бергман удалось сохранить брак. Независимо от того, был ли переезд связан со скандалом или нет, новый дом в Хидден-Хиллс, похоже, помог семье пережить тяжелый период. Через шесть лет после переезда актер признал, что этот дом оказался для семьи идеальным местом. «У него очень хорошая, позитивная энергетика», — сказал он. Актер подчеркнул, что дом стал для семьи своего рода убежищем от внешнего мира. «Для меня это возможность оставить все, что связано с работой и стрессом, снаружи и войти в эту святыню, которую мы сами создали», — объяснил он.