Многие готовились к сильной буре, а увидели лишь дождь. Не перестанут ли люди верить предупреждениям?

«Это палка о двух концах. С одной стороны, хорошо, что предупреждают. С другой — кажется немного бессмысленным, если ничего не происходит. Я сама уже была готова к тому, что начнется сильная буря, а в итоге ничего не случилось. Даже планы на день пришлось немного менять», — рассказала рижанка Паула.