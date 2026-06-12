Перед Лиго Латвию может накрыть 30-градусная жара
После прохладных и дождливых дней погода в Латвии может измениться: по нынешним прогнозам, перед Яновым днем температура способна подняться до +30 градусов.
В субботу на востоке страны ожидается продолжительный дождь, а в Курземе и Земгале временами будет выглядывать солнце, однако и там будут формироваться дождевые облака, местами возможны грозовые ливни. Ночью в отдельных местах Курземе температура опустится до +4 градусов, днем максимальная температура составит от +12 градусов местами на востоке Латвии до +20 градусов на западе.
В воскресенье, понедельник и вторник временами будет идти дождь, местами ожидаются грозовые ливни. Ветер будет слабым до умеренного, южного и западного направлений, во время грозы он станет порывистым. Ночью температура воздуха составит +7…+12 градусов, днем воздух прогреется лишь до +14…+18 градусов.
Возможно, с середины следующей недели осадков станет меньше. Во второй половине недели температура воздуха повысится. Согласно нынешнему прогнозу Global Forecast System, перед Лиго возможна жара до +30 градусов, однако на сами праздники может вернуться более прохладная погода.