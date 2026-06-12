Перед Лиго Латвию может накрыть 30-градусная жара

В субботу на востоке страны ожидается продолжительный дождь, а в Курземе и Земгале временами будет выглядывать солнце, однако и там будут формироваться дождевые облака, местами возможны грозовые ливни. Ночью в отдельных местах Курземе температура опустится до +4 градусов, днем максимальная температура составит от +12 градусов местами на востоке Латвии до +20 градусов на западе.