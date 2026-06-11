Три сцены, один праздник: где в Риге вас ждут на Лиго

В Риге Лиго и Янов день отметят в парке Гризинькалнс, на Дзегужкалнсе и в Зеленом театре Межапарка, сообщили в столичном самоуправлении. Праздничные мероприятия начнутся в 20:00 23 июня и продлятся до 4:30 следующего дня. Вход на все мероприятия будет бесплатным. В местах проведения мероприятий можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки.