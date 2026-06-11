Три сцены, один праздник: где в Риге вас ждут на Лиго
В Риге готовятся к самой волшебной ночи года: три крупные локации на Лиго и Янов день превратят город в большой праздник с музыкой, танцами и огнями до рассвета.
В Риге Лиго и Янов день отметят в парке Гризинькалнс, на Дзегужкалнсе и в Зеленом театре Межапарка, сообщили в столичном самоуправлении. Праздничные мероприятия начнутся в 20:00 23 июня и продлятся до 4:30 следующего дня. Вход на все мероприятия будет бесплатным. В местах проведения мероприятий можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки.
Гризинькалнс в Янову ночь приглашает на мероприятие "От солнца до солнца" с участие фольклорных ансамблей Ogas, Rikši, Kokle, музыкального объединения Raxtu Raxti, группы Zuši и диджеев.
На Дзегужкалнсе праздничное мероприятие пройдет в духе народных традиций вместе с участниками Rīgas Danču klubs, группами Zeidii и Iļģi, музыкального объединения Rahu, группами Jauno Jāņu Orķestris и Rikši.
В свою очередь в Зеленом театре Межапарка состоится мероприятие Rīgas zaļumballe, на котором выступят фольклорная группа Rikši, Жорж Сиксна, группа Laika upe, Айя Андреева, группа Labvēlīgais tips, Ралфс Эйландс и группа Zelta kniede.
Более подробная информация о мероприятиях Янова дня в Риге доступна на сайте kultura.riga.lv, а также в аккаунтах Рижской думы Rīga и Rīgā notiek в социальных сетях.