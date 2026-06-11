В Риге вовсю идет замена счетчиков воды: что меняется для жителей многоквартирных домов
Предприятие Rīgas ūdens сообщает о том, что оснастило умными счетчиками воды, которые сами передают показания, уже более 2000 зданий в латвийской столице. Нужно ли что-то делать жителям этих домов?
Всего устройствами дистанционного считывания уже оснащены 12% общедомовых счетчиков Rīgas ūdens более чем в 2600 зданиях, большинство из которых — многоквартирные и частные дома.
Внедрение проекта телеметрии Rīgas ūdens начало в октябре 2025 года с микрорайонов Пурвциемс и Саркандаугава. Затем работы были продолжены на объектах в Зиепниеккалнсе, Вецмилгрависе, Чиекуркалнсе и Тейке, параллельно — в Дарзциемсе и Кенгарагсе, а в конце мая — и в центре города. Районы выбирались в первую очередь с учетом высокой доли многоквартирных домов, чтобы обеспечить максимально эффективное и оперативное считывание показаний.
Для жителей многоквартирных домов порядок передачи показаний счетчиков не изменится, поскольку телеметрические решения внедряются только до общедомовых счетчиков. Это означает, что данные о суммарном потреблении воды всем зданием будут считываться автоматически, однако управление внутренними сетями водоснабжения и показаниями квартирных счетчиков по-прежнему останется в компетенции владельцев квартир и управляющих. В свою очередь владельцам частных домов и коммерческой недвижимости больше не придется вручную передавать показания счетчиков, поскольку они будут автоматически поступать в Rīgas ūdens.
В рамках начатого компанией Rīgas ūdens проекта телеметрии в этом году устройствами дистанционного считывания данных планируется оснастить водомерные узлы примерно на 10 500 объектах. Работы по заказу Rīgas ūdens выполняет Sadales tīkls. В целом в рамках проекта такими устройствами в Риге планируется оснастить более 22 000 общедомовых счетчиков воды.