В Риге вовсю идет замена счетчиков воды: что меняется для жителей многоквартирных домов

Для жителей многоквартирных домов порядок передачи показаний счетчиков не изменится, поскольку телеметрические решения внедряются только до общедомовых счетчиков. Это означает, что данные о суммарном потреблении воды всем зданием будут считываться автоматически, однако управление внутренними сетями водоснабжения и показаниями квартирных счетчиков по-прежнему останется в компетенции владельцев квартир и управляющих. В свою очередь владельцам частных домов и коммерческой недвижимости больше не придется вручную передавать показания счетчиков, поскольку они будут автоматически поступать в Rīgas ūdens.