В Rīgas ūdens сообщили, куда пойдет их немалая прибыль. Одному из районов столицы повезло

Компания Rīgas ūdens завершила 2025 год с прибылью в размере 590 519 евро. На собрании участников было решено направить 10%, или 59 052 евро, на выплату дивидендов, 30%, или 177 156 евро, — на развитие централизованных систем водоснабжения и канализации в Дарзини, а 60%, или 354 311 евро, оставить нераспределенными, предусмотрев использование этой части прибыли для обеспечения услуг водного хозяйства и развития деятельности предприятия в соответствии со среднесрочной стратегией Rīgas ūdens на 2025–2030 годы.