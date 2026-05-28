В Rīgas ūdens сообщили, куда пойдет их немалая прибыль. Одному из районов столицы повезло
Rīgas ūdens сообщает о том, что утверждены отчет предприятия за 2025 год и оценка результатов деятельности за 2025 год, а также принято решение направить прибыль прошлого года на выплату дивидендов, развитие инфраструктуры водного хозяйства и дальнейшее развитие деятельности предприятия.
Оценив эффективность финансовой деятельности предприятия, выполнение финансовых и нефинансовых целей, установленных в среднесрочной стратегии деятельности, результаты работы правления и совета, а также выполнение обязанности по раскрытию информации, результаты деятельности Rīgas ūdens за 2025 год были оценены по максимально возможной оценке. Такое решение приняло самоуправление города Риги как держатель долей капитала предприятия.
Компания Rīgas ūdens завершила 2025 год с прибылью в размере 590 519 евро. На собрании участников было решено направить 10%, или 59 052 евро, на выплату дивидендов, 30%, или 177 156 евро, — на развитие централизованных систем водоснабжения и канализации в Дарзини, а 60%, или 354 311 евро, оставить нераспределенными, предусмотрев использование этой части прибыли для обеспечения услуг водного хозяйства и развития деятельности предприятия в соответствии со среднесрочной стратегией Rīgas ūdens на 2025–2030 годы.
100% долей капитала Rīgas ūdens принадлежат самоуправлению Риги, которое на собрании участников принимает решения, входящие в компетенцию владельца предприятия. Компания обеспечивает предоставление делегированных самоуправлением общественных услуг водного хозяйства в Риге и на отдельных территориях Рижского региона.
