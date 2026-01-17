Rīgas ūdens меняет систему учета воды: что важно знать жителям многоквартирных и частных домов

В 2026 году телеметрические системы предварительно планируется установить на вводных счетчиках в 10 685 объектах. Работы по заказу SIA Rīgas ūdens выполняет AS Sadales tīkls, чье предложение по итогам публичной закупки было признано наиболее экономически выгодным для внедрения телеметрической услуги. Общая сумма договора составляет 2 585 000 евро (без НДС). В целом в ходе проекта в Риге планируется оснастить такими устройствами более 22 000 вводных водосчетчиков, реализовав программу в течение пяти лет.