Rīgas ūdens меняет систему учета воды: что важно знать жителям многоквартирных и частных домов
SIA Rīgas ūdens ускорила внедрение системы удаленного считывания данных по водопотреблению: в 2025 году телеметрией уже оснащены более 1500 вводных водосчетчиков в многоквартирных домах и частных домах. В 2026 году планируется оборудовать еще 10 685 объектов, а всего за пять лет — более 22 000 вводных счетчиков по всей Риге.
В рамках телеметрического проекта SIA Rīgas ūdens в 2025 году уже установила оборудование для удаленного считывания показаний на более чем 1500 вводных водосчетчиках в многоквартирных домах и частных домах, тем самым опередив плановый график внедрения. В 2026 году предприятие планирует оснастить новыми устройствами еще более 10 000 объектов.
Внедрение проекта началось в октябре 2025 года — работы стартовали в Пурвциемсе и Саркандаугаве. В этих районах оборудованием для дистанционного считывания оснащены почти 700 вводных счетчиков в Пурвциемсе и 350 — в Саркандаугаве. Затем работы продолжились на объектах в Зиепниеккалнсе, Вецмилгрависе, Чиекуркалнсе и Тейке.
Районы выбираются с приоритетом на территории с высокой долей многоквартирной застройки, чтобы обеспечить более эффективное и быстрое считывание данных.
В 2026 году телеметрические системы предварительно планируется установить на вводных счетчиках в 10 685 объектах. Работы по заказу SIA Rīgas ūdens выполняет AS Sadales tīkls, чье предложение по итогам публичной закупки было признано наиболее экономически выгодным для внедрения телеметрической услуги. Общая сумма договора составляет 2 585 000 евро (без НДС). В целом в ходе проекта в Риге планируется оснастить такими устройствами более 22 000 вводных водосчетчиков, реализовав программу в течение пяти лет.
В SIA Rīgas ūdens подчеркивают, что телеметрия обеспечит более удобное и точное автоматическое считывание данных о суммарном водопотреблении объекта, что рассматривается как существенное улучшение качества услуги. Новая система позволит предприятию получать более точные данные, эффективнее управлять водопроводной сетью и своевременно выявлять возможные утечки — например, при резких или нетипичных изменениях потребления. Владельцам частных домов и коммерческой недвижимости больше не потребуется вручную передавать показания: данные будут автоматически поступать в SIA Rīgas ūdens.
Для жителей многоквартирных домов порядок передачи показаний управляющим компаниям не меняется, поскольку телеметрические решения внедряются только до вводного счетчика объекта. Это означает, что общий показатель потребления воды по дому будет считываться автоматически, но управление внутренними сетями и квартирными счетчиками остается в компетенции собственников и управляющих.
Также SIA Rīgas ūdens напоминает: перед началом работ клиентам направляется информационное письмо, а представители AS Sadales tīkls дополнительно связываются по телефону, чтобы согласовать точное время выполнения работ. По запросу сотрудники обязаны предъявить действительное удостоверение.