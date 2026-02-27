Декларация о доходах за 2025 год в EDS: что изменилось для налогоплательщиков
В Электронной системе декларирования Службы государственных доходов Латвии упрощена форма декларации о доходах за 2025 год. Изменены термины, сокращено число полей и уточнен порядок подачи. С 1 марта начнется прием деклараций с электронной очередью.
В Электронной системе декларирования (EDS) Службы госдоходов (VID) упрощена форма декларации о доходах за 2025 год, сообщили агентству LETA в VID. В частности, уточнен ряд терминов, в разделах сокращено количество заполняемых полей и предложены дополнительные разъяснения, помогающие понять, какие доходы необходимо декларировать.
В VID отмечают, что при подаче декларации о доходах за 2025 год больше не нужно будет выбирать между «упрощенной» и «детализированной» формой декларации.
Как и ранее, шаблон декларации автоматически заполнит основную информацию, используя имеющиеся в распоряжении VID данные, и отобразит результат расчета налога. В отличие от предыдущих лет, теперь результат будет пояснен текстом, а не выделен цветной рамкой.
При подаче декларации и в этом году можно будет приложить документы, подтверждающие оправданные расходы, свои и членов семьи. Документы об оправданных расходах, отправленные через мобильное приложение Mans VID, автоматически поступают в раздел EDS «Документы об оправданных расходах».
Термин nodokļa piemaksa («налоговая доплата») заменен на maksājamais nodoklis («подлежащий уплате налог»). Это сумма, которую необходимо уплатить в бюджет, если в течение года удержанный налог был недостаточным или были получены доходы, с которых налог в течение года не удерживался. Термин Nodokļa pārmaksa («переплата налога») в дальнейшем будет называться pārmaksātais nodoklis («переплаченный налог»). Это сумма, которую государство вернет, если в течение года был удержан больший налог, чем требовалось, либо возврат образуется за счет оправданных расходов.
Соответствующие изменения внесены в раздел D годовой декларации о доходах.
Также в VID указывают, что в период подачи годовой декларации о доходах за 2025 год, который начнется в воскресенье, 1 марта, будет действовать система электронной очереди пользователей EDS. Если одновременно к EDS подключится очень большое количество пользователей, люди будут направляться в виртуальную «комнату ожидания», где будет отображаться информация о предполагаемом времени подключения.
В VID также напоминают, что с 1 января 2026 года к EDS можно подключаться только с использованием безопасной электронной идентификации — Smart-ID, eID, eParaksts или интернет-банкинга. Вход с использованием имени пользователя и пароля более невозможен.