Декларация о доходах за 2025 год в EDS: что изменилось для налогоплательщиков

Термин nodokļa piemaksa («налоговая доплата») заменен на maksājamais nodoklis («подлежащий уплате налог»). Это сумма, которую необходимо уплатить в бюджет, если в течение года удержанный налог был недостаточным или были получены доходы, с которых налог в течение года не удерживался. Термин Nodokļa pārmaksa («переплата налога») в дальнейшем будет называться pārmaksātais nodoklis («переплаченный налог»). Это сумма, которую государство вернет, если в течение года был удержан больший налог, чем требовалось, либо возврат образуется за счет оправданных расходов.