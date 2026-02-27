У жителей Латвии появились нехорошие подозрения относительно новой инициативы VID
Новое приложение Службы государственных доходов (Valsts ieņēmumu dienests - VID) обещает существенно упростить повседневное общение с ведомством и подачу годовой декларации о доходах. Однако в социальных сетях жители выражают тревогу по поводу безопасности мобильной аппликации Mans VID. 360 TV Ziņas выясняли, действительно ли введенные в приложении персональные и другие чувствительные данные находятся в безопасности.
Новое приложение Mans VID призвано облегчить взаимодействие со Службой государственных доходов и подачу годовой декларации. В приложении можно сфотографировать и отправить чеки, подтверждающие оправданные расходы, в Электронную систему декларирования, а также управлять налоговой книжкой заработной платы и выполнять другие важные действия.
В то же время приложение было предоставлено пользователям в режиме раннего доступа, при этом признается, что отдельные функции могут работать нестабильно. Именно это вызвало обеспокоенность в социальных сетях — жители делятся опытом о медленной работе и технических проблемах, а также задаются вопросом, безопасно ли на таком этапе разработки вводить и хранить в приложении чувствительные персональные данные, включая информацию о расходах на здоровье, членах семьи и доходах.
Одним из публично выразивших обеспокоенность стал присяжный адвокат Лаурис Клагиш: «Меня удивляет, что это, вероятно, единственное приложение в моем телефоне, в котором вообще отсутствует политика конфиденциальности. Именно политика конфиденциальности обеспечивает выполнение статьи 13 GDPR — и меня удивляет, что в этом приложении ее нет».
360 TV Ziņas обратились с вопросом в Службу государственных доходов — могут ли жители быть уверены в безопасности своих данных? Руководитель отдела общественных отношений VID Яните Вейнберга пояснила: «Мы хотим успокоить общество и сказать, что эти чеки не остаются где-то в приложении или “висят в воздухе”. Чеки сразу попадают в систему EDS, то есть прикрепляются к вашей декларации. В приложении мы аутентифицируемся исключительно с помощью безопасных инструментов — это электронная подпись или другие системы, а сама EDS также является защищенной системой. С 1 января вход по имени пользователя и паролю невозможен. Со своей стороны мы сделали все возможное, чтобы эти данные не были утрачены или использованы неправомерно».
