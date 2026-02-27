У жителей Латвии появились нехорошие подозрения относительно новой инициативы VID

360 TV Ziņas обратились с вопросом в Службу государственных доходов — могут ли жители быть уверены в безопасности своих данных? Руководитель отдела общественных отношений VID Яните Вейнберга пояснила: «Мы хотим успокоить общество и сказать, что эти чеки не остаются где-то в приложении или “висят в воздухе”. Чеки сразу попадают в систему EDS, то есть прикрепляются к вашей декларации. В приложении мы аутентифицируемся исключительно с помощью безопасных инструментов — это электронная подпись или другие системы, а сама EDS также является защищенной системой. С 1 января вход по имени пользователя и паролю невозможен. Со своей стороны мы сделали все возможное, чтобы эти данные не были утрачены или использованы неправомерно».