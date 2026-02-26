Рижские власти помогут оплатить жилье еще двум категориям населения
На заседании Рижской думы были поддержаны новые обязательные правила, предусматривающие поддержку педагогам и сотрудникам муниципальной полиции в покрытии расходов на аренду жилья. Они разработаны для привлечения и удержания квалифицированных специалистов в учреждениях самоуправления, где уже длительное время наблюдается существенная нехватка работников.
Новые обязательные правила заменяют принятые в 2025 году и расширяют круг получателей поддержки. В дальнейшем поддержку смогут получать все педагоги независимо от уровня образования, в том числе воспитатели дошкольных учреждений, дефицит которых особенно ощутим. Также правила предусматривают поддержку сотрудников муниципальной полиции. Поддержка будет предоставляться как за уже используемое жилье, так и за другое жилье, выбранное специалистом в Риге.
Чтобы способствовать возвращению педагогов, ранее прекративших трудовые отношения с муниципальными образовательными учреждениями, правила предусматривают возможность получения поддержки также для тех педагогов, которые вновь вступили в трудовые отношения после перерыва не менее трех лет, если это произошло не ранее 1 августа 2024 года.
Поддержка будет предоставляться двумя способами: путем компенсации арендной платы за жилое помещение и платежей, связанных с его использованием, либо путем компенсации расходов, связанных с использованием ночлега. В обоих случаях максимальный размер поддержки составляет до 250 евро в месяц, и она будет предоставляться не более чем на два года — до 6000 евро одному специалисту за двухлетний период.
Дополнительно специалистам будет доступна надбавка к жилищной поддержке в размере 30 евро за каждого ребенка, находящегося на попечении и или под опекой.
Планируется, что в рамках первого вида поддержки помощь получат до 116 педагогов, а во втором — до 33 педагогов. В обоих видах поддержки в совокупности планируется оказать помощь до 66 сотрудникам муниципальной полиции.
