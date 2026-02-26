Рижские власти помогут оплатить жилье еще двум категориям населения

Новые обязательные правила заменяют принятые в 2025 году и расширяют круг получателей поддержки. В дальнейшем поддержку смогут получать все педагоги независимо от уровня образования, в том числе воспитатели дошкольных учреждений, дефицит которых особенно ощутим. Также правила предусматривают поддержку сотрудников муниципальной полиции. Поддержка будет предоставляться как за уже используемое жилье, так и за другое жилье, выбранное специалистом в Риге.