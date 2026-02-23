В Латвии появился новый вид мошенничества: людей лишают своего жилья

Далее следует общение на платформах связи, например в Whatsapp, где мошенники, выдавая себя за сотрудников полиции, банка или представителей другой вызывающей доверие профессии, предлагают помощь в решении вопроса. Они поддерживают непрерывную коммуникацию, не давая человеку времени обдумать происходящее. Отправляются различные документы, якобы подтверждающие расследование и «статус потерпевшего», а также просят сохранять общение в тайне. Таким образом формируется доверие к фиктивным лицам, которое затем используется для того, чтобы убедить человека совершать действия в интересах мошенников.