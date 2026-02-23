В Латвии появился новый вид мошенничества: людей лишают своего жилья
В последние месяцы наблюдается все больше случаев, когда в рамках длительного обмана похищается недвижимость. Жилье продается и этот факт регистрируется в Земельной книге, а человек считает, что делает все возможное, чтобы защитить себя от потери дома. Эксперты банка Luminor объяснили, как такая схема работает.
Длительная манипуляция
Хищение недвижимости является новым этапом уже известной схемы телефонного мошенничества. Человек получает неожиданный телефонный звонок, в котором используются хорошо знакомые, но периодически меняющиеся сценарии – необходимость проверить счетчики, якобы неполученное письмо от государственных учреждений, например от Государственного агентства социального страхования, подключенные платные услуги к номеру телефона или иная вымышленная ситуация, в которой представляется угроза средствам получателя звонка.
Далее следует общение на платформах связи, например в Whatsapp, где мошенники, выдавая себя за сотрудников полиции, банка или представителей другой вызывающей доверие профессии, предлагают помощь в решении вопроса. Они поддерживают непрерывную коммуникацию, не давая человеку времени обдумать происходящее. Отправляются различные документы, якобы подтверждающие расследование и «статус потерпевшего», а также просят сохранять общение в тайне. Таким образом формируется доверие к фиктивным лицам, которое затем используется для того, чтобы убедить человека совершать действия в интересах мошенников.
Психологическое давление
Сначала мошенники устанавливают доверие, создавая иллюзию ситуации, которая не соответствует действительности, например утверждая, что уже оформлен кредит под залог недвижимости или что злоумышленники пытаются продать объект и необходимо раскрыть их личности. Они подстраивают свои методы так, чтобы создать ощущение, будто являются единственной надежной поддержкой в решении проблемы. Никому другому доверять нельзя, поскольку окружающие якобы вовлечены в процесс.
В случае хищения недвижимости человека убеждают, что фактически продажа не происходит, а лишь «разыгрывается спектакль», и он должен следовать инструкциям ради помощи следствию. Ему сообщают, что говорить нотариусу, риелтору, покупателю. Когда деньги от продажи поступают на счет, их необходимо снять и передать. Мошенники утверждают, что средства нужно вернуть покупателю, поскольку сделка якобы не состоялась, хотя на самом деле деньги передаются преступникам.
Сигнал о мошенничестве
Такие сделки зачастую выглядят как реальные операции по продаже недвижимости, поскольку участвующие стороны – покупатель, продавец, риелтор и нотариус – являются реальными лицами и действуют в обычном порядке. Подозрения у банка чаще всего возникают, когда клиент вскоре после продажи недвижимости пытается снять полученную сумму наличными, и такое поведение не соответствует его прежним привычкам. В подобных случаях банк связывается с клиентом, чтобы уточнить цель использования средств и, оценивая предоставленные объяснения, документы, обосновывающие сделку, и иные обстоятельства, убедиться в отсутствии риска мошенничества.
На практике отмечено, что под влиянием мошенников клиенты предоставляют недостоверную или неполную информацию о сделках, действуя в соответствии с указаниями злоумышленников. Получаемые объяснения в таких случаях различны и меняются – от планов переезда за границу или проведения ремонта до заявлений о недоверии банкам и желании хранить средства дома.
Красные флаги
Во-первых, стоимость недвижимости – мошенники могут склонять к продаже объекта ниже рыночной цены, чтобы ускорить сделку. Однако это встречается и в обычных ситуациях продажи, поэтому данный признак не является однозначным.
Во-вторых, использование средств – наиболее частыми индикаторами являются быстрое снятие денег и их передача «на безопасное хранение» или якобы возврат покупателю, поскольку злоумышленникам важно получить средства как можно скорее, пока мошенничество не раскрыто.