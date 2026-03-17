В Огре появился символ, возведенный "в знак уважения к латышским легионерам"
В Огре появился новый акцент городской среды — стилизованный красно-бело-красный щит с надписью «Latvija». Объект посвящен памяти латышских легионеров и укреплению национального самосознания. Он был установлен в преддверии 16 марта — Дня памяти легионеров.
Руководитель бюро председателя думы Огрского края Эгилс Хелманис подчеркнул: «Сильное национальное самосознание и знание истории Латвии важны всегда, особенно сегодня, когда мир нестабилен. Это основа будущего нашего государства. Поэтому в знак уважения к латышским легионерам и как напоминание об истории Латвии, мужестве солдат и значении национальной идентичности мы разместили в центре Огре этот символ идентичности латвийских солдат».
Как сообщили в самоуправлении Огрского края, красно-бело-красный щит с надписью «Latvija» является одним из самых известных отличительных знаков латышских солдат. Его истоки относятся ко времени Второй мировой войны: в 1942 году латышские добровольцы носили на рукавах цвета Латвии, показывая принадлежность к латышским подразделениям. Позднее эту традицию продолжил Латышский легион.
Планируется, что инсталляция останется в городе и в последующие месяцы — в мае, во время празднования годовщины восстановления независимости Латвии, а также в ходе мероприятий ко Дню семьи. Она будет местом почитания истории Латвии и укрепления патриотических ценностей общества.