В Латвии выросли накопления на 3-м пенсионном уровне, но многим стоит проверить одну важную деталь
Активы 3-го пенсионного уровня в Латвии за год выросли до 1,05 млрд евро, а число участников увеличилось до 444 тысяч. Лучше всего в прошлом году сработали самые активные планы, однако специалисты советуют не ориентироваться только на один удачный год и время от времени проверять, не отстает ли выбранный план по доходности от других.
Активы 3-го пенсионного уровня в прошлом году достигли 1,05 млрд евро, свидетельствуют данные Manapensija.lv. Это на 157 млн евро, или 18% больше, чем годом ранее. Увеличилось и число участников, составив 444 тыс. человек (на конец 2024 года - 430 тыс.), пишет Diena.
Для сравнения: на 2-м пенсионном уровне к концу прошлого года было накоплено почти 10 млрд евро, и сейчас этот показатель уже выше. Учитывая успешный год на финансовых рынках, из планов 3-го пенсионного уровня наилучшие результаты показали 100%-активные планы. Конечно, доходность пенсионных планов следует оценивать за более длительный период, так как один год полностью не отражает эффективность работы планов - не факт, что такие результаты сохранятся в долгосрочной перспективе. При этом важно периодически проверять, не работает ли выбранный план с выраженно более низкой доходностью, чем другие в той же категории.
Хотя разница в один или несколько процентных пунктов за год может показаться несущественной, в течение десятилетий она может существенно повлиять на итоговую доходность. Кроме того, за год улучшилось распределение участников по активным и консервативным планам 3-го пенсионного уровня - все больше участников выбирают активные планы. Разумеется, с приближением периода снятия средств важно сохранять их стоимость, но условия 3-го пенсионного уровня позволяют переждать (если предусмотрена такая возможность) период падения рынка и снять деньги при росте. В прошлом году в 100%-активные планы вложились 32% создающих накопления, соответственно, меньшее количество участников выбрали остальные типы: 38% - планы с активностью 50% и 75%, 30% - консервативные и сбалансированные.