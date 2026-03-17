Трамп заявил, что НАТО допустило "глупую ошибку", отказавшись помочь США в войне против Ирана

Во вторник в своей соцсети Truth Social Дональд Трамп написал, что, по его мнению, Соединенные Штаты добились таких военных успехов, что больше не нуждаются в поддержке стран НАТО. Он также подчеркнул, что США никогда не нуждались ни в помощи альянса, ни в участии Японии, Австралии или Южной Кореи.