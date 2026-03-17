Трамп заявил, что НАТО допустило "глупую ошибку", отказавшись помочь США в войне против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону больше не нужна военная помощь союзников в войне против Ирана.
Во вторник в своей соцсети Truth Social Дональд Трамп написал, что, по его мнению, Соединенные Штаты добились таких военных успехов, что больше не нуждаются в поддержке стран НАТО. Он также подчеркнул, что США никогда не нуждались ни в помощи альянса, ни в участии Японии, Австралии или Южной Кореи.
По словам Трампа, большинство союзников отказались участвовать в военных операциях против Ирана. Президент вновь раскритиковал НАТО, заявив, что давно считает альянс «улицей с односторонним движением»: США, по его словам, тратят миллиарды долларов на защиту других стран, но сами не получают от них поддержки в трудный момент.
Позже, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, Трамп заявил, что НАТО совершила «глупую ошибку», когда большинство стран альянса отказались участвовать в операции по разблокированию Ормузского пролива.
Отдельно он раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера. По словам Трампа, британский лидер допустил большую ошибку, не поддержав США в войне против Ирана. Президент признал, что лично симпатизирует Стармеру, но при этом разочарован его позицией.
Подводя итог, Трамп заявил, что США стоило бы пересмотреть свое участие в НАТО. При этом, когда журналисты спросили, должен ли альянс ждать каких-либо последствий, он ответил отрицательно, добавив лишь, что такая позиция союзников плохо сказывается на сотрудничестве.
Говоря об Украине, Трамп фактически поставил в один ряд войну против Ирана и российскую агрессию, заявив, что у США не было обязанности помогать в сдерживании России. По его словам, Вашингтон помогал союзникам, но в ответ не получил такой же поддержки.
Президент также вновь заявил, что никто не хочет видеть Иран ядерной державой, и назвал иранские власти «безумными», «злыми» и «жестокими». По его словам, многие страны разделяют позицию США, но не готовы участвовать в военных действиях.
Кроме того, Трамп сообщил, что его визит в Китай, который был отложен из-за войны с Ираном, может состояться через 5-6 недель.