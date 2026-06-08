40-летний мужчина решил переплыть озеро... Медики предупреждают о двух смертельных случаях на воде
Пока большинство людей в воскресенье наслаждались солнечной погодой, медикам и спасателям Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) в эти выходные пришлось спешить на вызовы, исход которых, к сожалению, оказался необратимым. Двое мужчин в расцвете сил вошли в воду и больше не вернулись. Общим фактором обеих трагедий стало алкогольное опьянение.
Это не просто цифры в статистике. Это две истории, сопровождаемые ужасом близких и их беспомощностью на берегу, сообщают представители Службы неотложной медицинской помощи.
Первый случай произошел на глазах у жены и брата погибшего. Примерно 40-летний мужчина в состоянии опьянения решил переплыть озеро, однако сил на возвращение к берегу ему не хватило. Его самые близкие люди видели все происходящее с берега, но помочь уже не смогли.
Во втором случае роковую роль сыграл рыболовный поплавок. 41-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения рыбачил. Когда поплавок зацепился за водоросли, он вошел в воду, чтобы освободить его, однако неожиданно ушел под воду. Окружающие это увидели и пытались помочь, но безуспешно.
Алкоголь и вода — смертельный коктейль. Это не миф и не запугивание, а суровая реальность, с которой NMPD сталкивается ежедневно. В состоянии опьянения человек не способен реально оценить ни свои силы, ни опасность воды — даже кажущаяся безопасной глубина или знакомое озеро могут стать ловушкой.
Чтобы отдых не закончился трагедией, NMPD призывает соблюдать следующие правила:
Алкоголь и вода несовместимы. Не планируйте купание, не заходите в реку или озеро, если употребляли алкоголь. В состоянии опьянения даже вода по колено может стать смертельно опасной.
Не допускайте трагедии — остановите друга! Если вы видите, что кто-то в компании после употребления алкоголя говорит о намерении переплыть водоем или направляется к воде, не реагируйте смехом. Остановите его - так вы можете спасти ему жизнь.
Не переоценивайте свои силы. Не заплывайте далеко от берега, не купайтесь в одиночку и ночью. Даже самому хорошему пловцу может стать плохо, могут начаться судороги или внезапно не хватить сил, чтобы вернуться обратно.
Не прыгайте в незнакомых местах. Ни головой вперед, ни ногами. Дно может измениться — там могут находиться деревья, камни или наносы. Одно мгновение может стоить жизни или вам придется привести к инвалидной коляске всю жизнь.
Берегите детей! У воды ни на секунду не отводите взгляд от самых маленьких. Утопление происходит тихо и молниеносно — всего в нескольких метрах от взрослых.
Если вы видите, что кто-то тонет или находится в беде, не теряйте ни секунды — звоните 112!