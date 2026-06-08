40-летний мужчина решил переплыть озеро... Медики предупреждают о двух смертельных случаях на воде

Первый случай произошел на глазах у жены и брата погибшего. Примерно 40-летний мужчина в состоянии опьянения решил переплыть озеро, однако сил на возвращение к берегу ему не хватило. Его самые близкие люди видели все происходящее с берега, но помочь уже не смогли.