В Риге, Лиепае, Валмиере и Даугавпилсе пройдут бесплатные проверки здоровья

Это подтверждают и результаты опроса, проведенного исследовательским агентством Norstat в рамках кампании «Услышь свое сердце!». Согласно данным исследования, только 18% жителей Латвии осознают, что все перечисленные в опросе проблемы здоровья могут быть связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кардиолог объединения медицинских центров Veselības centru apvienība Альберт Берзиньш поясняет, что результаты опроса свидетельствуют о том, что в обществе по-прежнему преобладает представление о сердечно-сосудистых заболеваниях как об отдельном диагнозе, а не как об отражении состояния здоровья всего организма.