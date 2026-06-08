В Риге, Лиепае, Валмиере и Даугавпилсе пройдут бесплатные проверки здоровья
Бесплатно измерить давление, проверить зрение и получить консультации специалистов смогут жители сразу четырех латвийских городов. Акция призвана напомнить, что болезни сердца связаны не только с инфарктами и инсультами.
В рамках социальной кампании «Услышь свое сердце!» на этой неделе жители смогут бесплатно пройти медицинские измерения и получить консультации специалистов в Риге, Лиепае, Валмиере и Даугавпилсе.
В среду, 10 июня, с 10:00 до 13:00 в теплице Агенскалнского рынка в Риге можно будет бесплатно измерить артериальное давление и пульс, определить уровень гликированного гемоглобина, проверить внутриглазное давление и получить консультацию оптометриста.
В свою очередь в субботу, 13 июня, с 11:00 до 14:00 бесплатно измерить артериальное давление и получить рекомендации по сохранению здоровья сердца можно будет в нескольких аптеках Mēness aptieka — в Риге, в торговом центре Dole на улице Маскавас, 357, в Лиепае на улице Тиргоню, 24, в Валмиере на улице Ригас, 46, и в Даугавпилсе на улице Циетокшня, 60.
Организаторы кампании отмечают, что сердечно-сосудистые заболевания в обществе чаще всего ассоциируются главным образом с повышенным артериальным давлением, инфарктом или инсультом. Однако гораздо реже люди осознают связь этих заболеваний с другими проблемами здоровья, такими как сахарный диабет, нарушения функции почек, ухудшение зрения или психическое здоровье.
Это подтверждают и результаты опроса, проведенного исследовательским агентством Norstat в рамках кампании «Услышь свое сердце!». Согласно данным исследования, только 18% жителей Латвии осознают, что все перечисленные в опросе проблемы здоровья могут быть связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кардиолог объединения медицинских центров Veselības centru apvienība Альберт Берзиньш поясняет, что результаты опроса свидетельствуют о том, что в обществе по-прежнему преобладает представление о сердечно-сосудистых заболеваниях как об отдельном диагнозе, а не как об отражении состояния здоровья всего организма.
Специалист поясняет, что сахарный диабет, ожирение и заболевания почек существенно повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, тогда как нарушения работы сердца могут негативно влиять на функцию почек, зрение и другие аспекты здоровья.
Данные опроса также показывают, что жители чаще всего знают свой показатель артериального давления — об этом сообщили 72% респондентов. Свой пульс знают 58% опрошенных, уровень холестерина — 42%, уровень сахара в крови — 41%, а индекс массы тела — 38%. При этом 15% респондентов признались, что не знают ни одного из перечисленных показателей здоровья.
Руководитель департамента медицины и клинических исследований компании Olpha Вадим Кисис подчеркивает, что люди чаще всего знают свое артериальное давление, однако реже обращают внимание на другие показатели здоровья, хотя именно их совокупность позволяет своевременно заметить риски сердечно-сосудистых заболеваний.
Опрос также показывает, что жители сравнительно хорошо осознают классические факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Избыточный вес считают фактором риска 86% респондентов, нездоровый образ жизни и высокое артериальное давление — 83%, а повышенный уровень холестерина или сахара в крови — 80%. При этом только половина опрошенных связывает сахарный диабет с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.
В рамках кампании «Услышь свое сердце!» в мае этого года агентство Norstat опросило 1004 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.
Кампанию реализуют Mēness aptieka, Veselības centru apvienība, Centrālā laboratorija и Olpha.