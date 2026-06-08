Три латвийских фотографа представят страну на крупной международной выставке
6 июня 2026 года в замке Каройи в румынском городе Карей состоится открытие международной фотовыставки «Pulse of Life» («Пульс жизни»). Организатором мероприятия выступает Global Photographic Union (GPU) — международная организация, объединяющая авторов со всего мира.
В число фотографов, чьи работы были отобраны для выставки, вошли три латвийских мастера: Агнесе Пастаре, Инга Иванова и Иварс Салманис.
Всего на конкурс было подано более 1000 работ из разных стран мира, из которых для экспозиции отобрали лишь часть. Латвию на выставке представят шесть фотографий — по две от каждого автора. Это участие подтверждает узнаваемость и конкурентоспособность латвийской фотографии в международной среде фотоискусства.
О латвийских участниках:
- Агнесе Пастаре — фотограф с международными титулами, основательница Вентспилсского фотоклуба «KAKTUSS» и представительница GPU в Латвии. Ее международные звания в фотоискусстве: AFIAP, AIAAP, EPCA и GPU CR1.
- Инга Иванова — титулованный на международном уровне фотограф, чьи работы регулярно экспонируются на латвийских и зарубежных выставках, завоевывая признание и награды на международных конкурсах. Международные звания: AFIAP, QPSA, GPU Zeus, GPU CR1, V-IAAP, EPCA/b и SSS/Air.
- Иварс Салманис — международно признанный фотограф, которому в 2018 году за вклад в фотоискусство был присвоен официальный статус Творческой личности Латвии. Международные звания: AFIAP, AIAAP, EPCA и GPU CR1.
Все три автора регулярно представляют Латвию на международных выставках и фотоконкурсах. Их работы экспонировались на всех континентах, кроме Антарктиды, и получили признание во многих странах мира.
Концепция выставки и работы
Концепция выставки «Pulse of Life» посвящена ритму жизни, присутствию человека, взаимоотношениям и повседневным моментам. Экспозиция выстраивает диалог между работами авторов из разных стран, раскрывая общий человеческий опыт независимо от культуры, языка или места жительства.
Латвию на выставке представят следующие работы:
- Агнесе Пастаре: «In Bread We Live» («Хлебом единым») и «Version About Rene Magritte Lovers» («Версия о влюбленных Рене Магритта»);
- Инга Иванова: «Waiting for Guests» («В ожидании гостей») и «Drawn Carriage» («Нарисованная карета»);
- Иварс Салманис: «Morning Coffee» («Утренний кофе») и «Milk of Kindness» («Молоко человеколюбия»).