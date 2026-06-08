Три латвийских фотографа представят страну на крупной международной выставке

Всего на конкурс было подано более 1000 работ из разных стран мира, из которых для экспозиции отобрали лишь часть. Латвию на выставке представят шесть фотографий — по две от каждого автора. Это участие подтверждает узнаваемость и конкурентоспособность латвийской фотографии в международной среде фотоискусства.