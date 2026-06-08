Латвийцы смогут долететь на Wizz Air в столицу Черногории - из Вильнюса
Венгерская авиакомпания Wizz Air в воскресенье начала прямые рейсы из Вильнюса в столицу Черногории Подгорицу.
Как сообщалось ранее, Wizz Air будет выполнять полеты по этому маршруту в летний сезон дважды в неделю.
«Подгорица — еще одна европейская столица, до которой пассажиры могут с удобством добраться из Вильнюса. Это направление открывает еще более широкие возможности для летнего отдыха путешественников нашего региона. Нововведение демонстрирует важность нашего партнерства с Wizz Air», — отметил для пресс-релиза генеральный директор компании Lietuvos oro uostai ("Литовские аэропорты") Симонас Барткус.
Новое направление дополнит сеть маршрутов Wizz Air из Литвы и предоставит путешественникам больше возможностей для планирования летних поездок в Южную Европу, говорится в сообщении.
Согласно информации на сайте компании, в настоящее время Wizz Air выполняет рейсы из Вильнюсского аэропорта в Тирану, Прагу, Ларнаку (Кипр), Таллин, Турку (Финляндия), два города Франции, Кутаиси (Грузия), Дортмунд, Будапешт, Рейкьявик, Тель-Авив, три города Италии, Эйндховен, а также по два города в Польше, Англии и Испании.
Авиакомпания Wizz Air полностью прекратила выполнять рейсы из аэропорта «Рига» с 1 июня 2025 года. Последние перелеты по единственному остававшемуся на тот момент маршруту (в Кутаиси, Грузия) были выполнены 31 мая 2025 года.