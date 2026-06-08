Латвийцы смогут долететь на Wizz Air в столицу Черногории - из Вильнюса

Согласно информации на сайте компании, в настоящее время Wizz Air выполняет рейсы из Вильнюсского аэропорта в Тирану, Прагу, Ларнаку (Кипр), Таллин, Турку (Финляндия), два города Франции, Кутаиси (Грузия), Дортмунд, Будапешт, Рейкьявик, Тель-Авив, три города Италии, Эйндховен, а также по два города в Польше, Англии и Испании.