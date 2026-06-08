В Латвии благополучие кур-несушек отныне закреплено меморандумом. Что он предусматривает?

«Этот меморандум подтверждает, что даже сложные вопросы, которые обсуждались годами, можно решать путем диалога. Мы договорились о совместном видении будущего отрасли, требований к благополучию животных и необходимых переходных периодов. В то же время важно подчеркнуть, что дальнейшее сотрудничество основывается на принципах конструктивного подхода и взаимного уважения, и LAPNA надеется, что все усилия по достижению поставленных целей будут осуществляться исключительно законными методами», - заявил Янис Гайгалс, председатель правления Ассоциации объединенной птицеводческой отрасли Латвии.