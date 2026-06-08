Эдуард Цеховал отверг обвинения: за что судят бывшего директора Дома Москвы

Следствие считает, что Цеховал, являясь представителем этой организации в Латвии, знал о действующих ограничениях и понимал, что на деятельность представительства распространяются санкции Евросоюза. В результате применения санкций банковский счет организации был заморожен, а в апреле 2022 года был введен запрет на отчуждение здания Дома Москвы на улице Марияс в Риге и его обременение какими-либо имущественными обязательствами.