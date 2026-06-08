Эдуард Цеховал отверг обвинения: за что судят бывшего директора Дома Москвы
Бывший руководитель Дома Москвы в Риге Эдуард Цеховал оказался на скамье подсудимых по делу о нарушении санкций ЕС против России. Сам обвиняемый вину не признает, хотя следствие считает нарушения систематическими и умышленными.
В Риге началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего руководителя Дома Москвы Эдуарда Цеховала, которого обвиняют в нарушении санкций Европейского союза, введенных против России после начала войны в Украине. На первом заседании была оглашена обвинительная часть дела и выяснена позиция подсудимого. Эдуард Цеховал свою вину не признал. Следующее судебное заседание назначено на 27 января следующего года, когда планируется допрос свидетелей.
По версии прокуратуры, с 2016 по 2024 год Домом Москвы в Риге управлял «Московский центр международного сотрудничества», находившийся в собственности города Москвы и, как утверждается в обвинении, под фактическим контролем мэра Москвы и президента России, включенных в санкционные списки ЕС.
Следствие считает, что Цеховал, являясь представителем этой организации в Латвии, знал о действующих ограничениях и понимал, что на деятельность представительства распространяются санкции Евросоюза. В результате применения санкций банковский счет организации был заморожен, а в апреле 2022 года был введен запрет на отчуждение здания Дома Москвы на улице Марияс в Риге и его обременение какими-либо имущественными обязательствами.
Несмотря на это, как утверждает прокуратура, Цеховал из корыстных побуждений продолжил использовать объект недвижимости, сдавая помещения в аренду и принимая на себя юридические обязательства с целью получения денежных средств для финансирования деятельности представительства и содержания здания.
В обвинении говорится, что таким образом он «умышленно и систематически нарушал запрет на использование замороженного хозяйственного ресурса, находящегося под контролем лиц, подпадающих под санкции», получая доходы и обеспечивая предоставление различных услуг.
Прокуратура подчеркивает, что действующее законодательство ЕС требует замораживания всех средств и хозяйственных ресурсов, принадлежащих или контролируемых лицами из санкционных списков. К таким ресурсам относятся и помещения Дома Москвы. Их использование для получения дохода, в том числе сдача в аренду, запрещено.
Расследование по данному делу в ноябре 2023 года начала Служба государственной безопасности Латвии (VDD). Позднее материалы были переданы в прокуратуру для предъявления обвинения.
Ранее обвинение было предъявлено и другой бывшей руководительнице учреждения — Светлане Зайцевой. Однако в отношении нее уголовное производство выделено в отдельное дело и приостановлено. По данным правоохранительных органов, Зайцева находится за пределами Латвии и объявлена в розыск.
Напомним, что в январе 2024 года Сейм Латвии принял специальный закон о передаче Дома Москвы в собственность государства. Власти объяснили это необходимостью защиты национальной безопасности и предотвращения угроз демократическому строю страны.
Позднее здание было передано из ведения Министерства сообщения в собственность Министерства финансов. Планируется, что после продажи объекта на аукционе вырученные средства будут направлены в государственный бюджет, а затем использованы для поддержки жителей Украины. Однако на данный момент продать недвижимость так и не удалось.