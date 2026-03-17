Латвийский хоккеист жестко выступил против возвращения России в мировой спорт: "Сначала пусть уберутся из Украины"
Латвийский хоккеист Ральф Фрейбергс резко высказался против возвращения России в мировой хоккей, обратившись напрямую к североамериканскому сообществу и призвав журналистов задавать неудобные вопросы российским игрокам о войне в Украине.
Поводом для его заявления стало мнение одного из пользователей, который заявил, что сборная России «должна быть среди сильнейших восьми команд», а отстранение российских игроков назвал «пощечиной» таким хоккеистам, как Никита Кучеров. По его словам, спорт должен быть «выше политики».
Фрейбергс публично обратился к североамериканскому хоккейному сообществу, подчеркнув, что в Европе ситуация воспринимается иначе: «Моим североамериканским друзьям и хоккейному сообществу: хотя вы далеко от Европы и, возможно, не видите и не чувствуете реальность действий России — ежедневные убийства сотен людей в Украине — мы в Европе видим это ясно. Мы говорим вам, что допуск их к международным соревнованиям невозможен, пока Россия не уберется из Украины».
Он также призвал журналистов задавать российским игрокам прямые вопросы: «Североамериканским хоккейным журналистам: начните задавать правильные вопросы. Спросите российских игроков, как они относятся к тому, что их страна оккупирует соседние государства. Вы будете “удивлены” ответами».
Высказывание латвийского хоккеиста вызвало активную реакцию в комментариях. Пользователи поддержали его позицию и призвали к большей открытости:
- «Давайте зададим российским игрокам вопросы: поддерживают ли они войну в Украине? Что они об этом думают? Крым — это Украина? Ждем ответов, если журналисты не могут спросить».
- «Ральф, они не могут задавать правильные вопросы. У меня есть источник в Вашингтоне. Любой, кто попытается спросить Овечкина о чем-либо, связанном с Россией, в следующий раз не получит аккредитацию. Это не журналисты, а пиарщики».
- «Спасибо, Ральф. К сожалению, ты один из немногих хоккеистов, кто способен открыто говорить об этом».