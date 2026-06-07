Иностранцев в Латвии будут обучать латышскому языку за счет фонда и бюджета
В Латвии готовят новые курсы латышского языка для граждан третьих стран: на один проект может быть выделено до 3,3 млн евро. Обучение рассчитано на тех, кто законно находится в стране и проходит ранний этап интеграции.
Министерство культуры объявило отбор проектных заявок, чтобы на раннем этапе интеграции обеспечить граждан третьих стран курсами латышского языка. На один проект доступно до 3 299 500 евро, свидетельствует информация в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Конкурс «Курсы латышского языка» в рамках периода планирования Фонда убежища, миграции и интеграции на 2021-2027 годы проводит Министерство культуры как делегированное учреждение фонда.
Целевая группа курсов — граждане третьих стран, которые законно находятся в Латвии. Исключение составляют граждане Европейского союза, Европейской экономической зоны и Швейцарии.
В рамках конкурса поддерживается проведение курсов латышского языка с уровня A1 до среднего уровня B2, а также курсов уровня C1, если соответствующие знания языка необходимы для выполнения профессиональных обязанностей, на рынке труда есть спрос на специалистов конкретной отрасли, а участник до начала обучения подтвердил соответствие квалификационным требованиям профессии.
Финансирование одного проекта составит не более 3 299 500 евро и не менее 200 001 евро. Оно будет состоять на 75% из средств фонда и на 25% из средств государственного бюджета. Срок реализации проекта — до 31 августа 2029 года.
Заявки могут подавать зарегистрированные или аккредитованные образовательные учреждения, учреждения государственного управления, производные публичные лица, юридические лица частного права, объединения лиц и представительства международных организаций в Латвии, у которых есть предыдущий опыт проведения обучения латышскому языку как иностранному.
Проектные заявки можно подать делегированному учреждению до 13 июля этого года. По вопросам реализации конкурса Министерство культуры 15 июня в 13:00 проведет информационный онлайн-семинар.