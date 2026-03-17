Рига принимает вторую международную выставку авторской куклы Doll’Arte: где и когда

Организация выставки строится на трех ключевых задачах. Во-первых, привлечение значимых мастеров: в выставке примут участие 123 мастера из 20 стран, что обеспечивает высокий уровень профессионализма и способствует межнациональному обмену опытом, традициями и инновациями в искусстве авторской куклы. Во-вторых, создание комфортных условий для посетителей и мастеров: просторное, светлое и уютное помещение отеля Bellevue с мягкой атмосферой и отличным сервисом, удобное расположение и возможность проживания мастеров на месте, а также доступные билеты делают выставку максимально открытой и гостеприимной. В-третьих, благотворительная миссия: в рамках мероприятия организован сбор средств в поддержку приюта для животных и помощи недоношенным детям, благодаря безвозмездному участию мастеров, жертвующих свои работы на благотворительность.