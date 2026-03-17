Рига принимает вторую международную выставку авторской куклы Doll’Arte: где и когда
Вторая Международная выставка Doll’Arte 2026 мастеров авторской куклы пройдет с 20 по 22 марта в изысканном пространстве отеля Bellevue Park Hotel Riga в самом сердце Риги. Это уникальное событие призвано раскрыть истинное лицо авторской куклы как самостоятельного и глубокого вида искусства, объединяющего мастеров и ценителей со всего мира.
В течение трех дней гости выставки смогут не только созерцать изящные и оригинальные произведения, но и погрузиться в атмосферу творческого диалога, общаясь непосредственно с авторами. Каждому мастеру будет предоставлено отдельное место на подиуме, что позволит посетителям ближе познакомиться с процессом создания куклы, узнать о тонкостях техники и вдохновении, стоящем за каждым шедевром.
Организация выставки строится на трех ключевых задачах. Во-первых, привлечение значимых мастеров: в выставке примут участие 123 мастера из 20 стран, что обеспечивает высокий уровень профессионализма и способствует межнациональному обмену опытом, традициями и инновациями в искусстве авторской куклы. Во-вторых, создание комфортных условий для посетителей и мастеров: просторное, светлое и уютное помещение отеля Bellevue с мягкой атмосферой и отличным сервисом, удобное расположение и возможность проживания мастеров на месте, а также доступные билеты делают выставку максимально открытой и гостеприимной. В-третьих, благотворительная миссия: в рамках мероприятия организован сбор средств в поддержку приюта для животных и помощи недоношенным детям, благодаря безвозмездному участию мастеров, жертвующих свои работы на благотворительность.