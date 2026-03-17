"Хочется провалиться сквозь землю": Нормунд Рутулис после обвинения в пьяном вождении выступил с публичным признанием

После этого сам Нормунд Рутулис выступил с публичным заявлением, в котором признал свою вину и попросил прощения. «Дорогие люди! Мне не хватает слов... Мне стыдно. Хочется провалиться сквозь землю. Но понятно, что это невозможно. Это еще и напоминание самому себе о том, что еще вчера ты можешь быть на подъеме, а уже в следующий момент, буквально в следующий миг, оказаться в глубокой яме. С огромным сожалением признаю, что мое решение в тот вечер сесть за руль в нетрезвом состоянии не имеет никакого оправдания. Это произошло... И это моя вина, и только моя — и в том, что я не удержал себя от алкоголя, и в том, что в таком состоянии сел за руль, подвергая опасности всех вас. Я еще не знаю, каким будет назначенное мне наказание, но точно знаю одно: я хотел бы сделать эту свою историю плохим примером, из которого другие могли бы извлечь урок. И это ситуация, в которой не должен был оказаться ни я, ни кто-либо другой. Я понимаю, что разозлил многих. Эта злость — часть наказания, и я это принимаю. Прошу прощения у каждого, кого этот случай заставил разочароваться во мне. Пока я больше не буду давать комментариев, потому что мне нужно время, чтобы переварить ситуацию, в которой оказались я, моя семья, друзья и коллеги», — говорится в его обращении.