Прокуратура предъявила обвинение Нормунду Рутулису по делу о пьяном вождении
Певцу Нормунду Рутулису предъявлено обвинение по делу о вождении в состоянии сильного алкогольного опьянения после аварии, произошедшей в ночь на 14 марта в центре Риги. По данным правоохранителей, за рулем он находился с двумя промилле алкоголя.
Не называя имени человека, в прокуратуре подтвердили агентству LETA, что в понедельник из Государственной полиции для начала уголовного преследования было получено уголовное дело о вождении в нетрезвом виде, зафиксированном в субботу в центре Риги, и в настоящее время этому лицу предъявлено обвинение.
В прокуратуре отметили, что после предъявления обвинения по делам такой категории возможны три варианта: прокуратура сама применяет наказание, прокуратура договаривается с обвиняемым о признании вины и наказании и просит суд утвердить это соглашение, либо дело направляется в суд для рассмотрения в общем порядке.
Как уже сообщалось, в субботу, 14 марта, незадолго до полуночи в Риге на улице Лачплеша произошло столкновение автомобилей Mercedes-Benz и Cupra. В аварии никто не пострадал. Правоохранители установили, что один из водителей управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — с двумя промилле алкоголя.
В ноябре 2022 года вступили в силу поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение вождению, если концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе или крови превышает 1,5 промилле.
Также подлежит конфискации транспортное средство, если его владелец управлял им в состоянии сильного опьянения или отказался от проверки на наличие опьяняющих веществ в организме. В случаях, когда автомобилем в состоянии опьянения управляло лицо, не являющееся его владельцем, с виновного взыскивается полная или частичная стоимость транспортного средства.
За такое преступление Уголовный закон предусматривает лишение свободы на срок до одного года или пробационный надзор, а также лишение водительских прав на пять лет.