В Сети появилось видео с мужчиной, похожим на Нормунда Рутулиса, после задержания полицией.
Сегодня 12:11
Появились сообщения о возможном задержании певца Нормунда Рутулиса за езду в нетрезвом виде
На выходных, предположительно, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения был задержан латвийский музыкант Нормунд Рутулис.
В социальных сетях стремительно распространилось скандальное видео, на котором виден мужчина, задержанный полицией, который внешне и по голосу очень похож на латвийского музыканта Нормунда Рутулиса.
Этой информацией в своих социальных сетях поделился Арего Торо, или Алдис Гобземс, утверждая, что любимый в народе музыкант был задержан за вождение в состоянии алкогольного опьянения и что концентрация алкоголя могла быть очень высокой — 2,78 промилле. На видео видно, как задержанный резко спорит с сотрудниками полиции, использует грубую нецензурную лексику и эмоционально реагирует даже после того, как оказался в полицейском автомобиле.