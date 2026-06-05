В пятницу Латвию накроют теплые дожди, вечером возможны гроза и молнии
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

В пятницу Латвию накроют теплые дожди, вечером возможны гроза и молнии

Отдел новостей

LETA

В пятницу в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, воздух будет влажным и теплым, прогнозируют синоптики.

Местами - в основном в восточной части страны - пройдут дожди. Более обширные и сильные осадки ожидаются вечером и ночью, местами будут сверкать молнии и греметь гром. Ветер будет дуть от слабого до умеренного с юга, юго-востока, во второй половине дня в Курземе ветер будет переменного направления. Температура воздуха поднимется до +19..+24 градусов.

В Риге ожидается облачный день. Вероятность осадков невелика, вечером она возрастет. При слабом или умеренном южном, юго-восточном ветре воздух прогреется до +22 градусов.

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