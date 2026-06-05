Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
В пятницу Латвию накроют теплые дожди, вечером возможны гроза и молнии
В пятницу в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, воздух будет влажным и теплым, прогнозируют синоптики.
Местами - в основном в восточной части страны - пройдут дожди. Более обширные и сильные осадки ожидаются вечером и ночью, местами будут сверкать молнии и греметь гром. Ветер будет дуть от слабого до умеренного с юга, юго-востока, во второй половине дня в Курземе ветер будет переменного направления. Температура воздуха поднимется до +19..+24 градусов.
В Риге ожидается облачный день. Вероятность осадков невелика, вечером она возрастет. При слабом или умеренном южном, юго-восточном ветре воздух прогреется до +22 градусов.