Эффект Кариньша: в Литве расследуют заграничные поездки премьер-министра
В Литве комиссия по служебной этике начала расследование поездок премьер-министра Инги Ругинене в Италию и Ватикан. Проверят, не возник ли конфликт интересов, когда в состав делегации были включены ее муж и дети.
«Комиссия приняла решение начать расследование на предмет соответствия поведения премьер-министра положениям Закона о согласовании интересов», — сообщил журналистам после заседания во вторник председатель Главной комиссии по служебной этике (ГКСЭ) Гядиминас Сакалаускас.
Комиссия оценит, не вызвали ли решения, принятые 4 февраля и 3 марта, конфликт интересов, и надлежащим ли образом премьер соблюдала обязанность устраниться в случаях, когда служебные обязанности связаны с частными интересами близких лиц.
Также будет дана оценка тому, не использовалось ли служебное положение или статус для получения личной выгоды, и надлежащим образом ли исполнялась обязанность не пользоваться и не позволять другим пользоваться имуществом, находящимся в управлении государства или самоуправлений, в неслужебных целях.
Как подчеркнул Сакалаускас, начало расследования не означает, что закон действительно был нарушен.
Как писало агентство BNS, Ругинене посещала Ватикан и Рим 6–8 марта. Эту поездку премьер-министр совершила со всей семьей. Сообщалось, что расходы на их поездку будут оплачены Канцелярией правительства, поскольку государственные функции в командировке будет выполнять вся семья.
Один из политиков обратился в комиссию по поводу подписанного главой правительства распоряжения, которым ее супруг был назначен членом возглавляемой ею делегации, а статус сопровождающих лиц был предоставлен их двоим детям.
В обращении указано, что закон о согласовании публичных и частных интересов устанавливает, что лицо, принимающее решения, должно отстраниться от принятия решений, если они связаны с его собственными или близких интересами или могут принести им личную выгоду. «Подписывая распоряжение, которое связано с поездкой ее близких лиц, мужа и детей, в составе государственной делегации, и принимая решение об оплате этой поездки из средств государственного бюджета, Ругинене спутала публичные и частные интересы и не отстранилась, как того требует статья 11 Закона о согласовании публичных и частных интересов», – говорится в обращении.