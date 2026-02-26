Поддержка на оплату счетов: Сейм повысил жилищные пособия
После резкого роста счетов за отопление этой зимой государство усиливает поддержку: Сейм повысил коэффициенты расчета жилищного пособия и расширил круг получателей, чтобы помочь семьям с детьми и жителям с низкими доходами справиться с коммунальными расходами и избежать долгов.
Сейм принял подготовленные Министерством благосостояния поправки к Закону о социальных услугах и социальной помощи, чтобы помочь жителям оплачивать высокие счета за жилье и не допустить образования долгов.
Изменения предусматривают в этот зимний период — с 1 января по 30 апреля текущего года — повышение коэффициентов, по которым рассчитывается жилищное пособие. Например, если доход пенсионера составляет 500 евро, а расходы на жилье — 300 евро в месяц, то при действующем порядке размер пособия составлял бы 192 евро. После вступления изменений в силу он сможет претендовать на жилищное пособие в размере 267 евро в месяц, ранее поясняли авторы законопроекта. Кроме того, благодаря этим изменениям часть домохозяйств, которые ранее не соответствовали критериям из-за действующих коэффициентов, теперь смогут претендовать на получение поддержки.
Домохозяйствам, которые уже получают жилищное пособие, перерасчет будет произведен автоматически. Остальным необходимо самостоятельно обратиться в социальную службу своего самоуправления, где будет оценено материальное положение семьи и принято решение о предоставлении пособия.
Также с учетом возможного увеличения нагрузки на сотрудников поправки предусматривают право самоуправлений в период с 1 марта по 30 июня устанавливать доплату работникам, занимающимся вопросами назначения и перерасчета жилищного пособия, — до 30% от установленной месячной заработной платы.
Поддержано и предложение депутатов, расширяющее возможности получения жилищного пособия: на него смогут претендовать домохозяйства с детьми до 18 лет, а также с молодыми людьми до 24 лет, если они продолжают обучение по программам общего, профессионального или высшего образования.
Одновременно будет увеличен объем целевой государственной дотации самоуправлениям, чтобы покрыть расходы, связанные с выплатой пособий, в том числе обеспечить поддержку сотрудникам за дополнительную работу.
Принятые изменения вступят в силу на следующий день после их провозглашения. Как сообщалось, обсуждение увеличения жилищной поддержки было начато с учетом того, что после холодного января многие жители столкнулись с особенно высокими счетами за отопление.