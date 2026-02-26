Поддержка на оплату счетов: Сейм повысил жилищные пособия

Изменения предусматривают в этот зимний период — с 1 января по 30 апреля текущего года — повышение коэффициентов, по которым рассчитывается жилищное пособие. Например, если доход пенсионера составляет 500 евро, а расходы на жилье — 300 евро в месяц, то при действующем порядке размер пособия составлял бы 192 евро. После вступления изменений в силу он сможет претендовать на жилищное пособие в размере 267 евро в месяц, ранее поясняли авторы законопроекта. Кроме того, благодаря этим изменениям часть домохозяйств, которые ранее не соответствовали критериям из-за действующих коэффициентов, теперь смогут претендовать на получение поддержки.