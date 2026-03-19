Рига готовит новый пакет помощи Украине: 55 тысяч евро и семь автобусов

Комитет решил выделить 55 000 евро из резервного фонда самоуправления общественной организации «Латвийское объединение самаритян». Финансирование предназначено для создания центра социальной интеграции для людей с инвалидностью в Киеве. Средства будут использованы на закупку технического оснащения для благоустройства и оборудования помещений центра, чтобы способствовать социальной интеграции людей с инвалидностью и улучшению качества их жизни. Такая поддержка оказывается в ответ на призыв латвийской и украинской организаций самаритян помочь в реализации социально значимого проекта, особенно актуального для страны, пострадавшей от войны.