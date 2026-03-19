Рига готовит новый пакет помощи Украине: 55 тысяч евро и семь автобусов
В Комитете по финансовым и административным делам Рижской думы было решено продолжить поддержку мирных жителей Украины, выделив 55 000 евро на создание центра социальной интеграции в Киеве, а также передав в дар семь автобусов для общественных нужд Украины.
Комитет решил выделить 55 000 евро из резервного фонда самоуправления общественной организации «Латвийское объединение самаритян». Финансирование предназначено для создания центра социальной интеграции для людей с инвалидностью в Киеве. Средства будут использованы на закупку технического оснащения для благоустройства и оборудования помещений центра, чтобы способствовать социальной интеграции людей с инвалидностью и улучшению качества их жизни. Такая поддержка оказывается в ответ на призыв латвийской и украинской организаций самаритян помочь в реализации социально значимого проекта, особенно актуального для страны, пострадавшей от войны.
Комитет также поддержал намерение муниципального предприятия Rīgas satiksme передать в дар для поддержки украинского общества семь автобусов Solaris Urbino 12. Эти транспортные средства больше не нужны для хозяйственной деятельности предприятия, а их балансовая стоимость составляет ноль евро. При этом они все еще технически пригодны к эксплуатации, и их передача Украине поможет укрепить доступность общественного транспорта и мобильность.
Общая возможная ликвидационная стоимость этих автобусов составляет 12 600 евро, однако их практическое значение в условиях Украины значительно выше. Rīgas satiksme также покроет расходы на транспортировку, обеспечив полноценную передачу пожертвования.
Оба решения подтверждают последовательную солидарность Рижского самоуправления с Украиной и готовность оказывать как финансовую, так и материальную поддержку. Они дополняют уже ранее реализованные меры помощи, укрепляя международное сотрудничество и внося реальный вклад в поддержку украинского общества.
Окончательное решение о предоставлении помощи и передаче автобусов в дар будет принято на следующем заседании Рижской думы 25 марта.
