Рижская дума выделит почти 100 тысяч евро на прием украинских детей этим летом
В четверг, 19 марта, депутаты Комитета по финансовым и административным делам Рижской думы поддержали проект решения о поддержке приема украинских детей и молодежи в Риге этим летом.
В июле и августе планируется принять две группы детей и молодежи из Украины — всего 116 человек, включая сопровождающих. Чтобы обеспечить обеим группам девятидневную программу, в которую войдут развлекательные, образовательные, культурные, спортивные мероприятия и отдых, требуется финансирование в размере 99 300 евро. Исполнитель программы будет выбран по итогам процедуры публичной закупки.
Рижское самоуправление, откликнувшись на призыв посольства Украины в Латвии, с 2023 года принимает группы детей и молодежи из Украины, обеспечивая для них разнообразную программу отдыха.
Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы решил выделить необходимое финансирование из программы основного бюджета Рижского самоуправления на 2026 год «Расходы на непредвиденные случаи (резервный фонд Рижской думы)».