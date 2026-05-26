Жители Даугавпилса дружно гребут навстречу счастью и здоровью.
В Латвии
Сегодня 08:19
В крупном латвийском городе предлагают бесплатно заняться особым видом спорта людям за 50
Даугавпилсское самоуправление приглашает жителей, достигших 50-летнего возраста, принять участие в бесплатных занятиях по гребле, которые будут проходить на гребной базе Большого Стропского озера на улице Стропу, 40.
"Эти занятия — отличная возможность активно и с пользой для здоровья провести время, освоить новые навыки и укрепить как тело, так и дух. Гребля — это не только вид спорта, но и эффективный способ улучшить здоровье и качество жизни, способствуя работе дыхательной и иммунной систем, а также укрепляя подвижность суставов и мускулатуру всего тела", - сообщает самоуправление.
Во время занятий участники:
- освоят навыки гребли под руководством профессиональных тренеров;
- улучшат самоконтроль, способность концентрироваться и координацию движений;
- получат возможность улучшить общее физическое, психологическое и социальное самочувствие.
Продолжительность занятий — один час. Количество мест ограничено.
Запись и дополнительная информация по телефону: 27021774.
Занятия по гребле проводятся в рамках проекта № 4.1.2.2/1/24/I/017 «Здоровый и активный Даугавпилс» при поддержке фондов ЕС.