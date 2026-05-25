Латвийские страховщики объяснили, почему вы не получите выплату за ущерб, нанесенный военным дроном
Учитывая ситуацию с безопасностью в стране и растущие риски, связанные с беспилотными летательными аппаратами, Латвийская ассоциация страховщиков (LAA) указывает, что страховое покрытие зависит от статуса дрона и от того, какие риски включены в конкретный страховой договор.
Дрон дрону разница
«Если ущерб имуществу, вред здоровью или жизни причиняет гражданский, то есть невоенный дрон, например беспилотный аппарат, управляемый частным лицом или коммерсантом, такие риски обычно входят в стандартное страховое покрытие», — поясняет президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашинс.
Но в случае дронов военного характера ситуация существенно отличается — риски войны, военных действий и приравненных к ним событий обычно не включаются в стандартные страховые договоры ни в Латвии, ни в других странах мира.
Военные риски являются особой категорией рисков, на которые существенно влияет международный рынок страхования и перестрахования. Их трудно прогнозировать, они могут причинить очень крупный ущерб на большой территории и обычно не включаются в стандартные полисы для частных лиц и предприятий. Аналогичные проблемы сейчас наблюдаются и в международном судоходстве, где в регионах с повышенными военными рисками страховое покрытие становится менее доступным, более дорогим или предлагается только на особых условиях.
«Сейчас важно понимать, какие риски включены в конкретный полис, какие существуют исключения и какие дополнительные решения, если они доступны на рынке, можно рассмотреть. Мы призываем жителей и предприятия не ждать момента, когда событие уже произошло, а своевременно консультироваться со страховщиками», — отмечает Я. Абашинс.
Страховщики рекомендуют следующее:
- Свяжитесь со своим страховщиком или брокером и попросите разъяснить, включены ли в страховой полис повреждения, причиненные внешними объектами, в том числе гражданскими дронами.
- Уточните исключения, особенно обращая внимание на формулировки о войне, военных действиях, действиях иностранных вооруженных сил, терроризме, беспорядках и других подобных исключениях.
- Поймите, какое покрытие вам необходимо — для частного дома, производства, склада, сельскохозяйственного объекта или автомобиля риски могут различаться, так же как и для страхования от несчастных случаев и страхования жизни. Важным может быть и географический фактор — например, риски в восточном приграничье могут отличаться от рисков в других регионах Латвии.
- Запросите индивидуальное предложение, если необходимо более широкое покрытие. Если вы хотите застраховать особые риски, спросите у страховщика или брокера, доступно ли такое покрытие на рынке, на каких условиях и по какой цене.
- Следите за официальными сообщениями о безопасности. В случае воздушной угрозы необходимо действовать в соответствии с указаниями службы 112, Национальных вооруженных сил и других ответственных служб. Если вы заметили подозрительный или упавший объект, к нему нельзя приближаться — необходимо звонить по номеру 112.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что после инцидентов с дронами в Латвии опубликованы новые рекомендации: что делать дома, на улице и в дороге.