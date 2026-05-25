Латвийские страховщики объяснили, почему вы не получите выплату за ущерб, нанесенный военным дроном

Военные риски являются особой категорией рисков, на которые существенно влияет международный рынок страхования и перестрахования. Их трудно прогнозировать, они могут причинить очень крупный ущерб на большой территории и обычно не включаются в стандартные полисы для частных лиц и предприятий. Аналогичные проблемы сейчас наблюдаются и в международном судоходстве, где в регионах с повышенными военными рисками страховое покрытие становится менее доступным, более дорогим или предлагается только на особых условиях.