В Риге скоро откроют уникальный объект городской среды. Где он будет находиться и для чего нужен?
29 мая 2025 года в 14.00 на улице Кришьяня Барона, 107, в сквере у исторического Дворца спорта "Даугава", откроют уникальный объект среды — «Корзину славы» латвийского баскетбола.
Металлическую конструкцию «Корзины славы» дополняют стеклянные блоки, сюжеты в которых будут напоминать о выдающихся достижениях и ярчайших личностях в истории латвийского баскетбола — от «Команды мечты 1935 года» до олимпийских чемпионов по баскетболу 3x3 и чемпиона НБА Кристапа Порзиньгиса — при этом оставлено место и для будущих великих достижений. Корзина образует единую композицию с открытым в прошлом году памятником одному из основателей латвийских баскетбольных традиций, тренеру первых чемпионов Европы — «Команды мечты 1935 года» — Валдемару Бауманису.
Проект реализован по инициативе Рижской баскетбольной школы и общества «Латвийское баскетбольное наследие» при поддержке Рижской думы, Латвийского баскетбольного союза и частных лиц. Автор художественной концепции — скульптор Глеб Пантелеев.
«В основе идеи композиции — отношения между выдающейся личностью, Героем и Командой. Валдемар Бауманис был вдохновляющим лидером, однако баскетбол — коллективный вид спорта, в котором даже самый выдающийся человек не может победить в одиночку. Побеждает команда, которую создают многие герои», — говорит автор посвященных баскетболу объектов среды, скульптор, профессор Латвийской академии художеств Глеб Пантелеев.