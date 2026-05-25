Богатые только на бумаге: экономист изучил денежные накопления жителей Латвии и увидел "неприятную картину"
Финансовые накопления латвийских домохозяйств за последние пять лет выросли с 13,3 до 19 миллиардов евро. "Цифры в денежном выражении создают впечатление, что общество становится богаче и копит более целенаправленно, однако этот рост обманчив", - пишет в своем комментарии представитель CBL Asset Management Карлис Пургайлис.
Хромает культура накоплений
По отношению к общему объему экономики уровень накоплений не изменился — в 2025 году, так же как и пять лет назад, финансовые активы домохозяйств составляли примерно 45% от внутреннего валового продукта (ВВП).
Главным камнем преткновения остается неэффективная культура накоплений. Большая часть — около 70% всех сбережений — хранится на банковских расчетных счетах, по которым обычно либо вовсе не начисляются проценты, либо применяются очень низкие процентные ставки. Хотя в опросах жители утверждают, что все чаще используют различные инструменты накоплений, в статистике эти изменения не отражаются. В культуре финансовых накоплений жителей Латвии за последние пять лет не наблюдается существенных улучшений, а деньги, лежащие на расчетных счетах, под влиянием инфляции необратимо теряют часть своей стоимости.
Третий уровень и страхование жизни
Если все же принимается решение куда-то инвестировать свободные средства, жители чаще всего выбирают пенсионный третий уровень и накопительное страхование жизни. За последние пять лет объем этих вложений удвоился, поскольку оба продукта предусматривают налоговые льготы, и жители могут вернуть часть уплаченного подоходного налога с населения, подавая годовую декларацию о доходах.
"Именно налоговая мотивация повлияла на рывок Латвии в сфере пенсионного третьего уровня среди стран Балтии — у нас существенно более высокая доля накоплений: на этот инструмент приходится 8,2% всех финансовых активов домохозяйств. Для сравнения: в Литве этот показатель составляет 3%, а в Эстонии — всего 1,5%", - отмечает эксперт.
Неприятная картина
Однако, указывает экономист, чтобы объективно говорить об инвестиционной культуре населения, необходимо оценивать общее финансовое состояние общества. Данные Организации экономического сотрудничества и развития рисуют неприятную картину — 5% жителей Латвии принадлежат 43% всех накоплений. Это означает, что в стране есть небольшое число очень состоятельных людей с огромным капиталом, тогда как большая часть общества живет от зарплаты до зарплаты. Более чем у половины — 57% жителей Латвии — нет финансовой подушки безопасности, то есть свободных средств на банковском счете, чтобы в кризисной ситуации покрывать базовые расходы хотя бы три месяца. В Эстонии этот разрыв похожий, но в Литве сильнее средний класс.
"В идеальной ситуации дополнительные накопления второго пенсионного уровня должен формировать каждый экономически активный человек — то есть примерно 800 тысяч жителей Латвии. Хотя тенденция положительная и к концу прошлого года уже было заключено 444 тысячи договоров накоплений второго пенсионного уровня, данные Банка Латвии за 2023 год показывают, что регулярные взносы делает лишь половина", - подводит итог специалист.
