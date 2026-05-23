Сайт экстренной информации 112.lv оказался слишком слабым для кризисов - нужно 600 000 евро на улучшение
В начале недели в Латвии была объявлена самая масштабная на данный момент тревога о возможной угрозе в воздушном пространстве. Сообщения по системе сотового вещания получили тысячи жителей, однако это выявило и проблемы в работе платформы экстренной информации 112.lv.
Когда в марте датчики наблюдения за воздушным пространством зафиксировали неопознанный летящий объект, приближавшийся к восточной границе Латвии, была задействована система сотового вещания. Жители стали искать оперативную информацию на сайте 112.lv, но из-за большого числа посетителей сработал защитный механизм, и страница на короткое время стала недоступна. После этого министр внутренних дел поручил срочно устранить технические проблемы, сообщает LSM.lv.
По словам руководителя Информационного центра Министерства внутренних дел Ариса Дзерванса, после доработок была улучшена работа прокси-сервера и увеличена мощность сайта. После этого 112.lv мог одновременно обслуживать до 10 000 запросов. Однако на этой неделе при новом наплыве посетителей производительность сайта снова снизилась, хотя проблему удалось устранить в течение 15 минут.
Дзерванс пояснил, что сайту нужны более серьезные улучшения с учетом его роли в системе раннего предупреждения. Необходимый доклад уже находится в правительстве. По его словам, когда сайт создавали пять лет назад, он предназначался для других целей. Теперь его хотят переработать так, чтобы он мог одновременно обслуживать 200 000 запросов — то есть чтобы каждый житель Латвии менее чем за минуту мог получить одну единицу информации. Вместе с четырьмя новыми должностями это потребовало бы более 600 000 евро.
В Государственной пожарно-спасательной службе при этом подчеркивают: если сайт 112.lv работает с перебоями, это не означает, что жители не получают предупреждения. В зоне угрозы люди получают сообщения по системе сотового вещания, а на сайте эта информация лишь дублируется. Дополнительные сведения об угрозе на 112.lv размещать не планируется.
Начальник Управления превенции Государственной пожарно-спасательной службы Илзе Даме отмечает, что главная задача сайта 112.lv — давать профилактическую информацию, с которой нужно ознакомиться заранее, до возникновения угрозы.