Вчера 23:22
В Латвии пройдет чемпионат Европы по популярному во всем мире боевому виду спорта
Чемпионат Европы по карате в 2029 году пройдет в Латвии, такое решение приняла Европейская федерация карате.
На конгрессе федерации во Франкфурте почти 40 европейских национальных федераций карате утвердили, что в следующем году чемпионат Европы состоится во Франции, а в 2028 году его примет Черногория.
В 2029 году турнир пройдет в Латвии, а в 2030 году — в Сербии.
Чемпионат Европы среди кадетов, юниоров и спортсменов до 21 года в следующем году пройдет в Армении, в 2028 году — в Испании, в 2029 году — в Грузии, в 2030 году — в Швейцарии, в 2031 году — в Люксембурге, а в 2032 году — на Кипре.
Европейская федерация карате разрешила спортсменам России и Беларуси участвовать в соревнованиях под нейтральными флагами.