В Риге покажут дроны, роботов и латвийский самолет Tarragon: что готовят на Drone House Expo 2026
В Риге пройдет выставка Drone House Expo 2026, где покажут не только дроны и робототехнику, но и то, как быстро эта сфера превращается в отдельную профессию, учебное направление и часть оборонной подготовки.
В крытом учебном центре дронов Drone House в четверг, 28 мая, пройдет Drone House Expo 2026 — выставка индустрии дронов, робототехники и образования, которая соберет отраслевые компании, инноваторов и учебные заведения из Латвии и других стран.
Drone House Expo 2026 пройдет одновременно с международным Drone Summit 2026 и даст практическое представление об экосистеме дроновых технологий и инновациях отрасли в Латвии и Европе, а также о возможностях образования и профессиональной карьеры в этой сфере.
В выставке примут участие 25 компаний дроновой индустрии из Латвии, Украины, Германии и других стран — участниц международной дроновой коалиции, а также шесть латвийских учебных заведений. Посетители смогут ознакомиться с учебными программами и возможностями профессионального обучения, встретиться со специалистами отрасли и узнать больше о карьерных перспективах в сфере дроновых технологий. Также можно будет узнать о применении дронов в Земессардзе и Яунсардзе.
В помещениях Drone House в течение всего дня будут проходить практические демонстрации дронов, в том числе соревнования микродронов. На выставке также будет представлен самолет Tarragon, произведенный латвийской компанией SIA Pelegrin. С 2022 года он находится в распоряжении Воздушных сил Латвии.
Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года в Риге, на территории Latvijas finieris по адресу ул. Патверсмес, 18, был открыт крупнейший в Балтии крытый учебный центр дронов Drone House.
Цель нового учебного центра — обеспечить безопасную и профессиональную среду для освоения навыков управления дронами микрокласса: для участников Яунсардзе, школьников, студентов, земессаргов, военнослужащих, представителей Государственной полиции и других заинтересованных лиц.
Член правления общества Drone Force Europe Виестурс Силениекс ранее отмечал, что у нового центра есть около двух гектаров открытой территории, где планируется создать окопы, блиндажи и различные технические элементы, которые в будущем можно будет использовать в обучении с применением дронов. Кроме того, внутри центра находятся учебные залы общей площадью в несколько тысяч квадратных метров.