Министерство проснулось: в Риге есть Русский остров - нужно срочно переименовать
Фото: Скриншот Google maps
Русский остров находится рядом с Болдераей.
Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В пятницу в Ригу зашло самое крупное круизное судно в истории порта, причем причалило оно на острове Криеву (Русском острове). Этот факт привлек внимание представителей Министерства экономики, и там сразу выступили с инициативой.

Минэкономики призывает рассмотреть возможность изменения названия острова Криеву. В министерстве подчеркивают, что, учитывая текущую геополитическую ситуацию и необходимость укрепления информационного пространства Латвии, название портовой территории должно отражать государственные ценности Латвии и идентичность современной европейской столицы.

Русский остров (Krievu sala) — это незаселенный остров, расположенный в устье реки Даугавы в северной части Риги, недалеко от места впадения реки Даугавы в Рижский залив Балтийского моря. Он был образован в первой половине 18 века и является природной зоной. Его площадь около 3 гектаров и таким образом он является средним по величине среди островов в районе столицы Латвии. С 40-х годов 20 века превратился в полуостров, однако название осталось.

Остров не населен, и, возможно, в этом кроется причина того, что до этого времени он совершенно не интересовал тех, кто стремится избавить Латвию от всего "русского" в названиях.

Ранее Otkrito.lv сообщал, что утром в пятницу, 22 мая, в Рижский порт впервые зашел гигантский круизный лайнер Mein Schiff Relax немецкой компании TUI Cruises. Судно длиной 333 метра и высотой с многоэтажный дом стало самым большим круизным кораблем, который когда-либо принимала Рига. Otkrito.lv показывает, что находится внутри невероятного корабля.

