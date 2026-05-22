Министерство проснулось: в Риге есть Русский остров - нужно срочно переименовать

Русский остров (Krievu sala) — это незаселенный остров, расположенный в устье реки Даугавы в северной части Риги, недалеко от места впадения реки Даугавы в Рижский залив Балтийского моря. Он был образован в первой половине 18 века и является природной зоной. Его площадь около 3 гектаров и таким образом он является средним по величине среди островов в районе столицы Латвии. С 40-х годов 20 века превратился в полуостров, однако название осталось.