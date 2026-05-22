Министерство проснулось: в Риге есть Русский остров - нужно срочно переименовать
В пятницу в Ригу зашло самое крупное круизное судно в истории порта, причем причалило оно на острове Криеву (Русском острове). Этот факт привлек внимание представителей Министерства экономики, и там сразу выступили с инициативой.
Минэкономики призывает рассмотреть возможность изменения названия острова Криеву. В министерстве подчеркивают, что, учитывая текущую геополитическую ситуацию и необходимость укрепления информационного пространства Латвии, название портовой территории должно отражать государственные ценности Латвии и идентичность современной европейской столицы.
Портал Otkrito.lv еще в 2024 году писал: не все знают, что прямо в Риге, на реке Даугаве, находится остров с более чем провокационным названием - Русский.
Русский остров (Krievu sala) — это незаселенный остров, расположенный в устье реки Даугавы в северной части Риги, недалеко от места впадения реки Даугавы в Рижский залив Балтийского моря. Он был образован в первой половине 18 века и является природной зоной. Его площадь около 3 гектаров и таким образом он является средним по величине среди островов в районе столицы Латвии. С 40-х годов 20 века превратился в полуостров, однако название осталось.
Остров не населен, и, возможно, в этом кроется причина того, что до этого времени он совершенно не интересовал тех, кто стремится избавить Латвию от всего "русского" в названиях.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что утром в пятницу, 22 мая, в Рижский порт впервые зашел гигантский круизный лайнер Mein Schiff Relax немецкой компании TUI Cruises. Судно длиной 333 метра и высотой с многоэтажный дом стало самым большим круизным кораблем, который когда-либо принимала Рига.
Круизный лайнер Mein Schiff Relax в Риге
