Круизный лайнер Mein Schiff Relax в Риге
ФОТО: такого Рига еще не видела! Что находится внутри лайнера, который больше похож на плавучий отель
Ранним утром в пятницу, 22 мая, в Рижский порт впервые зашел гигантский круизный лайнер Mein Schiff Relax немецкой компании TUI Cruises. Судно длиной 333 метра и высотой с многоэтажный дом стало самым большим круизным кораблем, который когда-либо принимала Рига. Otkrito.lv показывает, что находится внутри невероятного корабля.
С первого взгляда Mein Schiff Relax больше напоминает современный пятизвездочный курорт или футуристический отель, чем классический корабль. На борту — 19 палуб, десятки ресторанов и лаунж-зон, панорамные пространства со стеклянными стенами, бассейны, фитнес-залы, SPA-зоны, театры и даже собственный кинотеатр.
Уже при входе пассажиры попадают в огромный многоуровневый атриум с мягким светом, дизайнерской мебелью и открытыми пространствами, где люди сидят с кофе, отдыхают или просто наблюдают за морем через гигантские окна. Интерьеры выдержаны в спокойных теплых тонах — дерево, стекло, мягкий текстиль, приглушенное освещение. Внутри практически нет ощущения, что находишься на корабле.
Особое внимание на лайнере уделено панорамным зонам. На верхних палубах расположены длинные прогулочные пространства с открытыми террасами и рядами бирюзовых кресел, откуда открывается вид на море и порт. Даже тренажерный зал здесь устроен с панорамными окнами во всю стену — беговые дорожки и эллипсы стоят прямо напротив вида на воду.
На борту есть несколько бассейнов, зоны отдыха под открытым небом, рестораны с разной кухней и лаунжи с почти гостиничной атмосферой. В одном из помещений — приглушенный красный свет, бархатные кресла и камерный кинозал, в другом — просторный ресторан с открытой кухней и огромными окнами.
Отдельное внимание привлекают детали дизайна. На стенах — современное искусство и яркие иллюстрации, включая огромные граффити в стиле поп-арта. В общественных пространствах почти нет ощущения «массового круизного туризма» — интерьер больше напоминает современные премиальные отели Скандинавии или Германии.
Даже внешние палубы устроены так, чтобы пассажиры могли проводить там часы: беговые дорожки, лежаки, закрытые от ветра зоны отдыха и обзорные площадки находятся на разных уровнях судна.
Mein Schiff Relax — новейший лайнер во флоте TUI Cruises, введенный в эксплуатацию только в 2025 году. Сейчас его называют одним из самых современных круизных судов Европы. Помимо премиальной инфраструктуры, компания делает акцент и на более экологичных технологиях.
В Ригу судно доставило около 4000 пассажиров и еще примерно 1000 членов экипажа. Из-за огромных размеров лайнер пришвартован у причалов на Кундзиньсале — нынешняя инфраструктура в центре города пока не позволяет принимать суда длиннее 300 метров.
В течение сезона Mein Schiff Relax посетит Ригу четыре раза. В Рижском порту ожидают рекордный круизный сезон: в 2026 году заявлен 101 заход круизных судов — на 21% больше, чем годом ранее.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в день прибытия крупнейшего круизного лайнера в истории Рижского порта Министерство экономики выступило с резким заявлением: туристов по-прежнему принимают в грузовом терминале на Кундзиньсале, далеко от центра города. В ведомстве предупреждают — Рига теряет миллионы и проигрывает другим балтийским столицам из-за отсутствия современного круизного терминала.