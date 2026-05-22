Латвийский борец объяснил, почему остался на пьедестале под гимн России
Латвийский борец Виктор Решко оказался в центре скандала после того, как остался на пьедестале во время исполнения гимна России. Спортсмен признал - сегодня он бы поступил иначе.
Как уже сообщалось, на прошлой неделе Виктор Решко, который одновременно является генеральным секретарем Федерации самбо Латвии, проиграл россиянину в финале чемпионата Европы. Во время последующей церемонии награждения, где Решко стоял на второй ступени пьедестала, прозвучал гимн России.
«Ситуация тяжелая, но мы приняли решение ехать и выступать так же, как Украина — показать свою силу. Мы против участия стран-агрессоров, однако существует этический кодекс [международной федерации]. Могли бы уйти с пьедестала, но опасались дисквалификации и аннулирования результата», — рассказал Решко изданию Latvijas avīze, подчеркнув, что на церемонии награждения также присутствовали украинские спортсмены.
«Моя задача была бороться и максимально не думать о политике. Я ехал на чемпионат ради того, чтобы прозвучал гимн Латвии. На сайте мы не упоминали, что финал был против российского спортсмена, чтобы не провоцировать СМИ», — пояснил Решко.
Он добавил, что если бы была возможность пережить этот момент снова, то поступил бы иначе и не участвовал бы в церемонии награждения, однако сейчас он уже завершает карьеру спортсмена.
Председатель Латвийского совета спортивных федераций Владимир Штейнбергс заявил газете, что Закон о спорте Латвии не запрещает выступать вместе с представителями стран-агрессоров в индивидуальных видах спорта, однако в таких случаях нельзя использовать государственное финансирование.
«Решко подтвердил мне, что они согласовали свою позицию с украинской делегацией. Мы не можем быть большими украинцами, чем они сами», — сказал Штейнбергс. «Если принято решение не стоять на пьедестале, тогда вообще не нужно ехать на соревнования».
На чемпионате Европы по самбо представители России и Беларуси могли выступать под государственной символикой своих стран.
Запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях был введен после вторжения в Украину в 2022 году, однако уже несколько лет атлеты этих стран участвуют в различных турнирах в статусе нейтральных спортсменов, а некоторые международные федерации уже отменили введенные против них дисквалификации.
Международная федерация самбо (FIAS) разрешает спортсменам стран-агрессоров выступать под своей символикой с декабря 2025 года. Федерацию возглавляет представитель России Василий Шестаков, а офис президента FIAS находится в Москве.