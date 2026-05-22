В самом центре Риги обрушилась гигантская осина.
Аварии и происшествия
Сегодня 14:16
ФОТО: в центре Риги в канал рухнула 100-летняя осина
В центре Риги напротив Латвийской национальной оперы в канал рухнула более чем 100-летняя осина с четырехметровым стволом.
Возможными причинами падения стали крутой склон, бобровые норы и частичное загнивание корней. Движение прогулочных судов по каналу не нарушено.
В самом центре Риги обрушилась гигантская осина.
Предприятие сейчас планирует самый безопасный способ извлечь дерево из канала и привести в порядок территорию. По словам Гейстере, убрать и вывезти упавшее дерево с берега канала будет сложно: важно не нанести существенный ущерб канальной зоне. Для работ обязательно привлекут технику. Представитель предприятия признала, что в эти выходные дерево точно еще не уберут.
В Рижский канал упала вековая осина - убрать ее оказалось не так просто.